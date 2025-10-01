Sicurezza, l’opposizione: “Maggioranza divisa, il sindaco convochi subito un tavolo istituzionale”

Written by admin• 6:07 pm• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa de La città delle persone sulle divisioni emerse nella coalizione di destra sul tema della sicurezza.

«Prendiamo atto della frattura interna alla maggioranza di destra sul tema sicurezza, con il deputato leghista Ziello che arriva a sfiduciare pubblicamente il sindaco Conti, suo stesso collega di partito. Una spaccatura che conferma l’assenza di una visione condivisa e di soluzioni credibili per affrontare un problema ormai evidente a tutti i cittadini. Il sindaco, messo in discussione dai suoi, smetta con slogan e scorciatoie: si sieda finalmente a un tavolo e, insieme all’opposizione, trovi soluzioni reali. Di fronte a un’amministrazione paralizzata dai veti incrociati, chiediamo che venga convocato immediatamente un tavolo istituzionale aperto a tutte le forze di opposizione, alle parti sociali, ai residenti e agli esercenti, con un metodo trasparente e tempi certi. Chiediamo che il confronto sia calendarizzato entro una settimana, che venga presentata un’analisi tecnica aggiornata e accessibile sullo stato del problema, che sia definito un pacchetto di misure urgenti da votare nel primo Consiglio comunale utile con coperture chiare, e che gli impegni vengano monitorati ogni tre mesi attraverso report pubblici. La città non può restare ostaggio delle liti interne alla maggioranza. Se il sindaco non è più in grado di tenere insieme la sua coalizione, apra la discussione a chi è pronto a lavorare con serietà e responsabilità per il bene comune. Per anni si è fatta propaganda, promettendo ciò che non si poteva garantire e creando aspettative senza risultati. Oggi, per motivi elettorali, i partiti di destra cercano di smarcarsi dalle proprie responsabilità. È tempo di abbandonare la propaganda e affrontare la realtà con serietà».

Last modified: Ottobre 2, 2025