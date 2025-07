Rollo (VIC): “Approvata la nostra mozione per la sicurezza. Un primo passo importante, ma vigileremo sull’attuazione concreta”

Written by Antonio Tognoli• 1:16 pm• Cascina, Attualità, Politica

CASCINA – Il gruppo consiliare “Valori e Impegno Civico”, per voce del capogruppo Dario Rollo, esprime soddisfazione per l’approvazione – seppur con emendamenti – della mozione che impegna l’amministrazione comunale a favorire la condivisione in tempo reale del sistema di videosorveglianza comunale con l’Arma dei Carabinieri.

“Il nostro obiettivo era chiaro: mettere le tecnologie comunali a servizio delle forze dell’ordine per migliorare la sicurezza nel nostro territorio,” dichiara Rollo. “Anche se la maggioranza ha cercato di annacquare il contenuto originale della mozione con emendamenti, il principio fondamentale è passato, e di questo prendiamo atto con responsabilità.” Il territorio comunale di Cascina ospita ben due caserme dei Carabinieri, a Cascina e a Navacchio, che svolgono un presidio quotidiano e fondamentale per la tutela della legalità e della sicurezza. La possibilità di fornire loro l’accesso diretto e immediato alle immagini delle telecamere comunali, comprese quelle a lettura targhe (OCR), potrà rappresentare un salto di qualità nel contrasto alla microcriminalità, nei controlli stradali e nella prevenzione di atti illeciti. “Vogliamo ringraziare pubblicamente tutti gli uomini e le donne in divisa – Carabinieri, Polizia Municipale e forze dell’ordine in generale – che ogni giorno operano con dedizione e sacrificio per garantire la sicurezza della nostra comunità. Il nostro impegno è anche il loro, perché senza collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine, la sicurezza resta una parola vuota” ha aggiunto Rollo. Il gruppo “Valori e Impegno Civico” ribadisce il proprio ruolo propositivo e costruttivo all’interno del Consiglio comunale, sottolineando che continuerà a vigilare sull’attuazione della mozione, affinché dalle parole si passi ai fatti. “I cittadini non vogliono promesse, vogliono azioni. E noi – conclude Rollo – saremo sempre al loro fianco, per proporre soluzioni concrete, contrastare la criminalità e assicurare un territorio più sicuro e vivibile.”, affermano Dario Rollo e Lorenzo Peluso del Gruppo Lista ‘Valori e Impegno Civico Dario Rollo.

Last modified: Luglio 17, 2025