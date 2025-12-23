Sicurezza e degrado nel centro storico di Cascina, interrogazione di Valori e Impegno Civico

Written by admin• 1:11 pm• Cascina, Politica

CASCINA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato a firma di Dario Rollo, capogruppo di Valori e Impegno Civico, relativa alla presentazione di un’interrogazione consiliare sulla situazione di degrado, insicurezza e microcriminalità nel centro storico di Cascina.



«Il nostro impegno a favore della città non si ferma neanche durante le festività natalizie». Con queste parole Dario Rollo, capogruppo di Valori e Impegno Civico, annuncia la presentazione di un’interrogazione consiliare sulla situazione di degrado e insicurezza nel centro storico di Cascina.

Negli ultimi mesi, spiega Rollo, si sono moltiplicate le segnalazioni di furti, scippi, rapine, atti vandalici e comportamenti molesti, spesso anche in pieno giorno. Episodi che stanno creando un forte clima di allarme tra residenti e commercianti e che, in alcuni casi, hanno coinvolto anche minori.

«Molti operatori economici – sottolinea Rollo – sono stati costretti a cambiare abitudini lavorative per timore di nuovi episodi criminosi, arrivando a valutare la chiusura o il trasferimento delle attività. Anche i cittadini segnalano una perdita di vivibilità del centro, soprattutto nelle ore serali e notturne».

Con l’interrogazione, Valori e Impegno Civico chiede all’Amministrazione comunale se sia pienamente consapevole della gravità della situazione e quali azioni concrete intenda adottare. Tra le richieste figurano un piano straordinario di controlli, il potenziamento della videosorveglianza nelle aree più critiche, l’utilizzo di strumenti tecnologici aggiuntivi e la valutazione di convenzioni con società di vigilanza privata a supporto delle Forze dell’Ordine.

Proposta anche l’istituzione di un tavolo permanente di confronto tra Amministrazione, Forze dell’Ordine, commercianti e residenti, per monitorare costantemente la situazione e definire interventi coordinati.

«La sicurezza urbana e il decoro non sono temi ideologici ma diritti dei cittadini – conclude Rollo –. Serve un cambio di passo immediato: chiediamo risposte chiare e tempi certi per restituire al centro storico sicurezza, vivibilità e dignità».

Last modified: Dicembre 23, 2025