Inaugurato il presepe a Palazzo Gambacorti, tra canti, inclusione e tradizione natalizia

Written by admin• 2:34 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Con una cerimonia tradizionale e partecipata è stato inaugurato il presepe allestito a Palazzo Gambacorti, sede del Comune di Pisa. L’evento è stato accompagnato dai canti delle voci bianche del coro “G. Bonamici”, che hanno animato l’accensione del presepe alla presenza dell’assessore Riccardo Buscemi e di padre Paolo Guerrini.

Durante la cerimonia, i bambini del coro hanno cantato mentre il piccolo Francesco Paolo ha deposto Gesù Bambino nella culla. Nell’occasione, l’ambasciatrice dell’iniziativa Costruiamo Gentilezza, Germana delle Canne, ha consegnato un’attestazione ad Angelica Di Taranto e al coro da lei diretto per aver reso la musica accessibile anche alle persone non udenti, grazie all’utilizzo del linguaggio LIS durante le esecuzioni.

Il presepe è stato realizzato dall’Associazione culturale Il Mosaico e dalla Compagnia di San Ranieri, in attuazione di un ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale di Pisa circa quindici anni fa, che prevedeva l’allestimento della Natività all’interno del palazzo comunale. La rappresentazione è visitabile dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 19.30.

Ai piedi del presepe sono stati collocati cartelli esplicativi in sette lingue – italiano, inglese, francese, tedesco, arabo, cinese ed ebraico – per raccontare il messaggio universale di amore legato alla nascita di Gesù. Un secondo pannello riporta un estratto della Lettera Apostolica Admirabile Signum di Papa Francesco, dedicata al valore e al significato del presepe come segno di fede, semplicità e gioia condivisa.

Last modified: Dicembre 23, 2025