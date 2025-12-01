“Siamo orgogliosi di voi ragazzi…il nostro, è vero amore”

PISA – Il dopo Pisa – Inter raccontato in rima dal nostro Sandro Cartei che ripercorre con grande enfasi la gara della Cetilar Arena.
“SIAMO ORGOGLIOSI DI VOI RAGAZZI…IL NOSTRO, E’ AMORE VERO“
Abbiamo giocato alla grande, contro i vicecampioni d’Europa, per settanta minuti
E siamo orgogliosi di voi, noi, che in quel vecchio stadio, siamo cresciuti
Piccinini, Nzola, Meister… per poco non ci hanno fatto esultare
D’altronde, a noi, basta poco per sognare
È vero, saremo anche dei tifosi “provinciali”
Ma in quanto ad attaccamento alla maglia, non abbiamo rivali
Peccato per quell’ingenuita’, su fallo laterale
Che ha permesso a Lautaro Martinez, di segnare
I campioni, ahimè per noi, sono letali
E il raddoppio di Lautaro, ci ha spezzato le ali
Ora, dobbiamo affrontare tre partite, che sono per noi fondamentali
Tre scontri diretti, da affrontare al massimo delle energie, fisiche e mentali
Sosteniamo questi ragazzi, se lo meritano davvero
Noi non giochiamo a San Siro, ma il nostro, è amore vero