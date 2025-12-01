“Siamo orgogliosi di voi ragazzi…il nostro, è vero amore”

Written by Antonio Tognoli• 8:13 am• Pisa SC

PISA – Il dopo Pisa – Inter raccontato in rima dal nostro Sandro Cartei che ripercorre con grande enfasi la gara della Cetilar Arena.

“SIAMO ORGOGLIOSI DI VOI RAGAZZI…IL NOSTRO, E’ AMORE VERO“

Abbiamo giocato alla grande, contro i vicecampioni d’Europa, per settanta minuti

E siamo orgogliosi di voi, noi, che in quel vecchio stadio, siamo cresciuti

Piccinini, Nzola, Meister… per poco non ci hanno fatto esultare

D’altronde, a noi, basta poco per sognare

È vero, saremo anche dei tifosi “provinciali”

Ma in quanto ad attaccamento alla maglia, non abbiamo rivali

Peccato per quell’ingenuita’, su fallo laterale

Che ha permesso a Lautaro Martinez, di segnare

I campioni, ahimè per noi, sono letali

E il raddoppio di Lautaro, ci ha spezzato le ali

Ora, dobbiamo affrontare tre partite, che sono per noi fondamentali

Tre scontri diretti, da affrontare al massimo delle energie, fisiche e mentali

Sosteniamo questi ragazzi, se lo meritano davvero

Noi non giochiamo a San Siro, ma il nostro, è amore vero

Last modified: Dicembre 1, 2025