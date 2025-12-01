Nasce “Il Sapore della Corruzione”: il primo navigatore per orientarsi nel complesso universo della corruzione

Written by admin• 8:00 am• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Lanciato in prossimità della Giornata ONU contro la corruzione

PISA – In occasione della Giornata delle Nazioni Unite contro la Corruzione, viene presentato Il Sapore della Corruzione (https://ilsaporedellacorruzione.sp.unipi.it/), un innovativo strumento digitale sviluppato nell’ambito del progetto di interesse nazionale “Sommossa”, che unisce le Università di Pisa e Perugia nello studio della costruzione sociale della corruzione attraverso i social media.

Come sottolinea Alberto Vannucci, responsabile scientifico per l’Università di Pisa:

«Si tratta di uno strumento che può permettere a ciascuno di comprendere meglio il proprio orientamento personale qualora venga in contatto con il torbido universo della corruzione. Rispondendo a poche, semplici domande – che ci proiettano in scenari realistici di vita quotidiana – sfidiamo noi stessi a capire quale “bussola morale” orienta la nostra visione dei rapporti auspicabili tra il potere pubblico e i cittadini. A seconda delle risposte, si ottengono quattro diversi “sapori” da attribuire al proprio approccio alla questione. E, aggregando i risultati, il navigatore diventa anche uno strumento di ricerca, un “termometro” per analizzare gli orientamenti prevalenti rispetto a un tema così ambiguo come la corruzione».

Sulla base delle risposte, lo strumento restituisce quattro diversi “sapori”, corrispondenti ad altrettanti orientamenti di valore rispetto alla questione corruttiva.

L’esperienza è totalmente anonima e permette una riflessione personale immediata, ma offre anche un ulteriore livello di utilità: grazie all’aggregazione dei risultati, il navigatore può trasformarsi in un vero e proprio “termometro sociale”, utile alla ricerca per analizzare gli orientamenti prevalenti della popolazione riguardo a un tema complesso e spesso difficile da indagare con strumenti tradizionali.

Il test è disponibile all’indirizzo

https://ilsaporedellacorruzione.sp.unipi.it/

Last modified: Novembre 30, 2025