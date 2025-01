Si torna in campo in serie B: il programma del ventunesimo turno

Written by admin• 12:58 pm• Pisa SC

Apre domenica 12 gennaio ore 12.30 Salernitana – Sassuolo, chiude lunedì 13 ore 20.30 Pisa – Carrarese

PISA – Al fine di consentire il completo rientro dei giocatori dalla settimana di vacanza, il programma della 21esima giornata del Torneo Cadetto inizia domenica 12 gennaio 2025, con il compito di inaugurare l’anno nuovo spettante alla Capolista Sassuolo, impegnata alle 12:30 sul campo della Salernitana, per poi proseguire con altri sei incontri alle ore 15:00, e quindi con Cesena-Cittadella alle 17:15, Brescia-Sampdoria alle 19:30 prima di concludersi lunedì sera alle 20:30 con il posticipo Pisa-Carrarese.

di Giovanni Manenti

Un “testa coda” inatteso alla vigilia del Campionato, quello che oppone allo “Stadio Arechi” due delle tre retrocesse dalla Massima Serie, ma con il Sassuolo ad aver mantenuto fede ai pronostici, nel mentre la Salernitana, dopo aver cambiato già tre allenatori, con Roberto Breda ad esordire sulla panchina granata proprio contro la Capolista, rischia seriamente il doppio salto di Categoria, cercando di recuperare sul mercato invernale che ha già assicurato l’acquisto della punta Cerri, mentre i neroverdi romagnoli intendono riscattare l’ultima sconfitta patita in terra campana, uno 0-3 in Serie A di fine aprile 2023, con il programma pomeridiano a vedere quale incontro clou la sfida del “Picco” tra Spezia ed Juve Stabia, ovvero la terza e la quinta della Graduatoria, per un match che deve chiarire lo stato di salute dei bianconeri padroni di casa (reduci da un solo punto nelle ultime due giornate …) per non vedersi sfuggire definitivamente la coppia di testa, ancorché Mister D’Angelo debba fare a meno di una pedina quanto mai fondamentale quale Salvatore Esposito, appiedato dal Giudice Sportivo.

All’esito delle gare di Salerno e Spezia guarderà con interesse la Cremonese quarta in Classifica, peraltro impegnata sul non facile campo di un Frosinone che, dopo un avvio difficile, sta lentamente cercando di uscire dalla Zona Playout, desideroso altresì di riscattare la sconfitta per 0-1 subita all’andata, facendo viceversa affidamento sulle due ultime occasioni in cui i grigiorossi hanno fatto visita al “Benito Stirpe”, uscendone in entrambi i casi battuti, tant’è che l’ultima loro vittoria esterna risale ad inizio marzo 2022, un 2-0 a firma Parigini e Castagnetti, mentre una sorta di “ultima spiaggia” per il tecnico Alessio Dionisi del Palermo è costituita dal match interno contro un Modena peraltro detentore dell’attuale miglior serie positiva con ben 8 turni di imbattibilità che hanno proiettato gli emiliani a ridosso della Zona Playoff, ancorché il tecnico Paolo Mandelli debba fare a meno degli squalificati Cauz e Zaro, oltre a scontare una tradizione negativa che, nelle ultime quattro sfide al “Renzo Barbera” ha visto i “Canarini” raccogliere un solo punto.

Attesi da due trasferte altrettanto insidiose sono il Bari che, tornato alla vittoria dopo tre battute d’arresto consecutive, si reca al “Mapei Stadium” per affrontare una Reggiana dal rendimento alquanto altalenante, prova ne siano le quattro sconfitte già subite davanti al proprio pubblico, mentre ai biancorossi pugliesi, appena rientrati in Zona Playoff, si presenta l’occasione per tornare a dare continuità al proprio percorso, stesso obiettivo che si prefigge il Catanzaro, impegnato nella trasferta di Bolzano contro un SudTirol che attende di festeggiare la seconda vittoria della “gestione Castori” per cercare di migliorare l’attuale terzultima posizione in graduatoria, ancorché il tecnico altoatesino debba fare a meno di due pedine importanti quali Casiraghi e Merkaj, entrambi squalificati, rispetto al solo Petriccione per quanto concerne i giallorossi calabresi, i quali magari sperano di ripetere il successo per 1-0 della scorsa stagione,allorché a risultare decisivo era stato il “solito” Iemmello.

Può sembrare strano parlare di partita decisiva alla seconda giornata di ritorno, ma è indubbio che al Cosenza, ospitando al “Gigi Marulla” il Mantova, non si presenta altra alternativa della vittoria se non vuole restare definitivamente insabbiato nella palude del fondo Classifica, tre punti necessari anche perché alla compagine silana mancano da ben 7 turni ed addirittura dallo scorso metà settembre (2-1 alla Sampdoria) non festeggiano davanti al loro pubblico, per una sfida che si presenta peraltro delicata anche per gli ospiti, che vantano appena tre punti di margine sulla Zona Playout ed una loro eventuale sconfitta vanificherebbe quanto di buono fatto nel Girone di andata, mentre il match delle ore 17:15 tra Cesena e Cittadella propone un interessante intreccio fra i padroni di casa reduci da tre sconfitte consecutive e gli ospiti che, al contrario, si sono aggiudicati gli altrettanti ultimi incontri, con a tenere sulle spine i tifosi romagnoli il recupero o meno dell’attaccante Christian Shpendi, ancorché la Società si sia tutelata in settimana tesserando Antonio La Gumina dalla Sampdoria.

Proprio la Sampdoria conclude il programma domenicale rendendo visita al Brescia in una gara fra le due più grandi deluse di questa prima parte del Torneo, con oltretutto la formazione di Mister Bisoli penalizzata dalle assenze di Cistana, Dimitri Bisoli e Giacomo Olzer (tutti fermati per un turno …), mentre da parte blucerchiata ai problemi di Classifica si aggiungono quelli di un mercato non facile, che ha in queste ore visto approdare a Marassi l’ex nerazzurro Pietro Beruatto, possibile utilizzo da parte di Mister Semplici data la squalifica di Ioannou, con l’ultimo successo ligure in terra lombarda risalente esattamente a 20 anni fa, ovvero ad inizio febbraio 2005 (1-0, rete di Tonetto), nel mentre la seconda giornata si completa con il posticipo di lunedì sera alle 20:30 che vedrà il Pisa secondo in graduatoria ospitare alla “Cetilar Arena” una Carrarese imbattuta da cinque turni, nel corso dei quali ha altresì subito una sola rete, con i nerazzurri di Mister Inzaghi desiderosi di riscattare la sconfitta per 0-1 subita allo “Stadio dei Marmi” a fine novembre scorso, con Mister Calabro a dover fare a meno di una pedina importante quale l’argentino Nicolas Schiavi, anch’egli incappato nella scure del Giudice Sportivo.

Programma 21esima giornata Serie B 2024-’25:

Domenica 12 gennaio 2025, ore 15:00

Salernitana – Sassuolo (ore 12:30)

Cosenza – Mantova

Frosinone – Cremonese

Palermo – Modena

Reggiana – Bari

Spezia – Juve Stabia

SudTirol – Catanzaro

Cesena – Cittadella (ore 17:15)

Brescia – Sampdoria (ore 19:30)

Lunedì 13 gennaio 2025, ore 20:30

Pisa – Carrarese

