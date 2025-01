ll Servizio Civile torna a Marina di Pisa alla Casa Maria Ausiliatrice

Written by admin• 1:08 pm• Attualità, Marina di Pisa, Pisa

Il Servizio Civile si svolge su base esclusivamente volontaria, è una concreta opportunità, per i giovani dai 18 ai 28 anni, di dedicare un anno della propria vita all’impegno in favore della comunità.

Agli “operatori volontari in Servizio Civile” spetta un rimborso mensile netto di 507,30 euro e occorre, oltre l’età, essere cittadino italiano o di altro Paese dell’Unione Europea o non comunitario regolarmente soggiornante.



Non aver riportato condanna per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Non aver già prestato Servizio Civile Universale in qualità di volontari. Non aver in corso con l’ente che realizza il progetto, rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita, nell’anno precedente, di durata superiore a tre mesi.

Se vuoi fare il servizio civile in un ambiente educativo, a Marina di Pisa (PI) si può, c’è la Casa Maria Ausiliatrice (cod. sede 160350) con una Scuola materna paritaria, un doposcuola e una Casa d’accoglienza. Una bella opportunità per i nostri giovani per fare una nuova esperienza entrando nella realtà educativa della Comunità!

Il bando scade alle 14 del 18 febbraio 2025, i posti a disposizione sono quattro

