Si rigenerano le limonaie del Parco della Pace

SAN GIULIANO TERME – Verso il recupero delle limonaie del parco della Pace “Tiziano Terzani” di Pontasserchio, la giunta comunale sangiulianese ha approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali.

“L’Amministrazione comunale ha manifestato la volontà di rendere fruibili due strutture murarie – spiega l’assessora ai lavori pubblici Fabiana Coli –, in origine adibite a limonaie, presenti all’interno del parco della settecentesca villa “Prini Mazzarosa” oggi rinominato appunto “Parco della Pace”. Originariamente destinate a riparare i fiori e le piante di limoni dal freddo dell’inverno, sono divenute entrambe di proprietà del comune di San Giuliano Terme e sono un bene architettonico tutelato. Negli anni la ludoteca di levante è stata adibita a ludoteca, mentre quella di ponente è da anni inutilizzata e necessitante di una profonda opera di ristrutturazione. Nei prossimi giorni verrà sviluppato l’affidamento del progetto”.

“Un primo fondamentale passaggio per rilanciare la ludoteca e dare nuova vita alla limonaia di ponente, che vogliamo riconsegnare alla comunità – afferma il sindaco Matteo Cecchelli –. Sul fronte di una rinnovata fruizione del centro, sarà lanciato un progetto dedicato all’infanzia con particolare attenzione all’inclusività per i bambini. Questo grazie anche ai soldi che l’associazione Domenico Marco Verdigi donerà al Comune, mentre la struttura sarà intitolata alla famiglia Verdigi. Per la limonaia di ponente l’idea è quella di un utilizzo per una massima fruibilità da parte dei tanti frequentatori del parco e non solo, L’investimento per l’operazione di recupero e rigenerazione dei due stabili vede un quadro economico da 320mila euro”.

Gli interventi previsti per le due strutture.

Limonaia di levante (ludoteca): pulizia e revisione della copertura, tinteggiatura interna ed esterna, previo risanamento degli intonaci ammalorati, revisione, restauro e tinteggiatura degli infissi, revisione e ripristino funzionalità dell’impianto elettrico e dell’impianto termico; revisione e ripristino funzionalità idro-sanitario e fognario.

Limonaia di ponente: rifacimento completo della struttura lignea e del manto di copertura, consolidamento delle fondazioni esistenti, risanamento degli intonaci esterni, pulizia e tinteggiatura delle facciate, rifacimento della pavimentazione interna in laterizio, previa esecuzione di vespaio aerato, risanamento degli intonaci interni, e tinteggiatura delle pareti, restauro e ripristino degli elementi di decoro dell’edificio, secondo il disegno originario (vasi in marmo bianco sulla sommità della copertura e rostra in ferro della facciata), sostituzione degli infissi esterni, realizzazione impianto elettrico; realizzazione impianto termico, realizzazione pavimentazione esterna perimetrale.

