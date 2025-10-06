Altra sconfitta per il Tuttocuoio

Written by Leonardo Miraglia• 10:27 am• Pisa, Sport

Pisa (lunedì, 6 ottobre 2025) — Domenica 5 ottobre il Tuttocuoio ha affrontato su terreno avverso la Rovato Vertovese risultando sconfitto per 2 reti a 0 e rimanendo ultimo in classifica con soltanto 2 punti ed una differenza reti di -8 avendo segnato soltanto tre reti ed avendone subite ben 11.

di Leonardo Miraglia

La situazione della squadra di Aldo Firicano è drammatica e da ora in avanti la compagine di San Miniato dovrà impegnarsi allo stremo per evitare continue frenate e retromarcie.

Tabellino

Rovato Vertovese – Tuttocuoio 1957 2 – 0

MARCATORI: 26′ pt G. Scidone (R), 33′ pt A. Bertazzoli (R)

ROVATO VERTOVESE: D. Offredi, S. Kasa, D. Suardi, A. Sangiorgi, L. Vallisa, V. Lleshaj, E. Messedaglia, A. Bertazzoli, N. Gauli, G. Scidone, M. Signoroni

A disposizione: G. Villa, G. Basani, D. Bertuzzi, M. Pelamatti, P. Cattaneo, F. Faggiano, L. Zambelli, S. Kante, A. Lazzaroni

All: Belotti Mauro

TUTTOCUOIO 1957: N. Testoni, L. Bardini, L. Fino, N. Vecchio, E. Colferai, R. Mangiaracina, E. Sichi, T. Del Rosso, D. Di Stefano, G. Cicioni, T. Giorgetti

A disposizione: J. Ricco, L. Bechini, G. Foresta, S. Perugi, T. Renda, C. Severi, D. Salto Lomba, N. Berto, F. Di Natale

All: Firicano Aldo

ARBITRO: R. Borghi

ASSISTENTI: L. Ditta, E. Pennisi

STADIO: Comunale Giovanni Battista Maffeis, Rovato

MVP: Gabriele Scidone (Rovato Vertovese)

Questa la classifica aggiornata del girone D della serie D:

