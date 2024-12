Si dimette la Consigliera Comunale di maggioranza Lara Biondi per motivi personali. Al suo posto Massimo Cerri

Written by admin• 7:25 pm• Attualità, Politica, Vecchiano

VECCHIANO – Cambiamenti in vista all’interno del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale di Vecchiano. “Per motivi strettamente personali, ho rassegnato le mie dimissioni da Consigliera del gruppo di maggioranza di Insieme per Vecchiano, con delega alle Pari Opportunità”, afferma Lara Biondi, espressione del partito di coalizione Rifondazione Comunista.

“Una scelta sofferta, ma necessaria, in questo momento della mia vita. Un impegno istituzionale è per me un impegno serio, che necessita di tempo e serenità d’animo, entrambe componenti che io ad oggi non ho più. Ringrazio tutti i colleghi e le colleghe che hanno condiviso con me questa esperienza, e il Sindaco Massimiliano Angori per la costante fiducia nella mia azione di amministratrice pubblica di questi anni. Un ringraziamento anche a tutti i cittadini e le cittadine che mi hanno dato altrettanta fiducia nelle due tornate elettorali in cui sono stata eletta: questo passo indietro di oggi, dettato da mie motivazioni, è un atto di profondo rispetto anche verso di loro”, aggiunge Biondi, che era stata eletta nel 2016 e poi nel 2021, proprio tra le fila di Rifondazione Comunista.

“Lo stesso partito di cui fa parte anche il Consigliere che subentrerà a Lara Biondi: nei prossimi giorni, infatti, sarà formalizzato l’accesso al Consiglio Comunale di Massimo Cerri, il prossimo nella lista scaturita dalle elezioni dell’ottobre 2021, la cui rappresentanza nell’organo consiliare sarà poi ratificata nella prima seduta disponibile attraverso la surroga. Un sentito ringraziamento a Lara Biondi per il prezioso lavoro svolto in questi anni e per la rete di rapporti e relazioni che è riuscita a stringere nel tempo, un patrimonio che non andrà disperso”, dichiara il Sindaco Angori.

“Accetto sin da ora questo incarico con entusiasmo, mettendomi al servizio della nostra Comunità, e mi unisco al Sindaco Angori nei ringraziamenti rivolti alla mia compagna di partito, Lara Biondi, per il lavoro svolto in tutti questi anni”, aggiunge Massimo Cerri.

“A stretto giro, come era già previsto a prescindere dalle dimissioni della ex Consigliera”, aggiunge Angori, “seguirà anche una ridistribuzione delle deleghe della Giunta Comunale, e sicuramente sarà, in questo contesto, attribuita anche la delega delle Pari Opportunità, fino ad oggi in capo a Lara Biondi. Daremo ampia comunicazione di queste novità nei prossimi giorni”, conclude il primo cittadino.

Last modified: Dicembre 7, 2024