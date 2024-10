Settore giovanile. Secondo ko consecutivo per la Primavera, l’U17 batte la Samp

Scritto da admin• 12:38 pm• Pisa SC

PISA – Secondo ko consecutivo per la Primavera del Pisa Sporting Club che esce sconfitta dalla girandola di gol ed emozioni della sfida esterna con l’Ascoli. A invertire la rotta del weekend ci hanno pensato però gli Under 17 vittoriosi sulla Sampdoria bene anche Under 16 e Under 15 contro la Carrarese.

In campo femminile finisce in parità lo spettacolare confronto delle Juniores, mentre tutte le altre formazioni nerazzurre portano a casa il successo

Settore Maschile

Primavera 2. Ascoli-Pisa 4-2

UNDER 17. Pisa-Sampdoria 2-0

UNDER 16. Pisa-Carrarese 2-1

UNDER 15. Pisa-Carrarese 3-0

UNDER 14. Pisa-Sampdoria 0-1

UNDER 13. Pisa-Sampdoria 0-1

Settore Femminile

JUNIORES. Atletico Lucca-Pisa 3-3

UNDER 17. Pisa-Atletico Lucca 5-2

UNDER 15. Bellaria-Pisa 2-9

UNDER 12. Pisa-Calci 10-2

PULCINI. Pisa-Pisa Ovest 2-1

Last modified: Ottobre 28, 2024