Il punto dopo la decima giornata in serie B. Risultati e classifica

PISA – Una decima giornata caratterizzata dalla riscossa del fattore campo, con soli tre pari per le squadre impegnate in trasferta, fra cui quelli del Pisa e dello Spezia che consentono al Sassuolo di portarsi al secondo posto in Classifica a due sole lunghezze dai nerazzurri, nel mentre risalgono Cremonese, Palermo e Sampdoria ed in coda importante successo della Carrarese nel confronto diretto con il Cittadella.

Opposto ad un Frosinone in crisi di risultati e falcidiato dalle assenze, il Pisa non riesce ad andare oltre lo 0-0 di partenza nonostante disputi praticamente l’intera gara in superiorità numerica per l’espulsione dopo appena 5′ del 18enne Cichero, alla sua prima da titolare, per un intervento falloso su Semper, non riuscendo a trovare sbocchi nella compatta difesa avversaria con le occasioni da rete ridotte ad un palo su colpo di testa di Caracciolo in mischia ed una conclusione di Nicholas Bonfanti troppo centrale, stesso risultato che, nell’anticipo serale di venerdì, aveva raccolto l’imbattuto Spezia contro il Bari, in una sfida in cui peraltro i padroni di casa possono imprecare alla malasorte sotto forma di due legni colpiti da Pio Esposito nel primo tempo e da REca in avvio di ripresa, con la sola consolazione per la formazione di Mister D’Angelo di avere allungato a 10 gare la serie di imbattibilità che dura da inizio stagione.

Dei due risultati a reti bianche delle più dirette avversarie in chiave Promozione diretta approfitta il Sassuolo che, dopo aver sofferto nella prima mezzora nel “Derby emiliano” contro il Modena, sblocca il risultato nel finale della prima frazione di gioco grazie ad un calcio di rigore trasformato da Lauriente per poi mettere al sicuro il risultato nella ripresa con il quinto centro stagionale del norvegese Thorstvedt, il che consente alla formazione di Grosso di superare in Classifica lo Spezia e guadagnare la seconda posizione in solitario, con altresì a ridurre le distanze dal vertice anche la Cremonese che, sotto la nuova guida di Mister Corini, centra la seconda vittoria consecutiva avendo la meglio sulla Salernitana in una sfida “messa in ghiaccio” già nel primo tempo con le reti di Collocolo e Bonazzoli che i campani hanno inutilmente cercato di riaprire con la rete di Ferrari in avvio di ripresa, così che la loro situazione in Classifica si fa ora alquanto critica.

Riesce finalmente a sfatare il “Tabù del Renzo Barbera” il Palermo che, affrontando la Reggiana, coglie il primo successo stagionale davanti al proprio pubblico con un 2-0 che porta le firme di Gomes (al suo primo centro in Italia) e di Henry, così da guadagnare la quinta posizione in graduatoria raggiungendo a quota 15 punti laJuve Stabia che, dal canto suo, non va oltre il pari esterno per 1-1 sul campo del Cosenzanonostante fosse passata in vantaggio con Maistro, al suo primo centro stagionale, salvo essere raggiunta in chiusura della prima frazione di gioco da Manuel Ricciardi, il quale realizza così la sua prima rete nel Torneo Cadetto.

Giornata di riscatto anche per il Cesena che, reduce da due battute d’arresto consecutive, regola il Brescia grazie a due calci di rigore entrambi realizzati da Shpendi che così si isola in vetta alla Classifica dei Marcatori con 6 centri (di cui quattro peraltro dal dischetto …), mentre per l’undici di Mister Maran si tratta di un ulteriore ridimensionamento dopo il pesante 2-5 interno patito contro il Sassuolo, così come rialza la testa la Sampdoria alla quale per superare il Mantova a Marassi risulta sufficiente la rete siglata allo scoccare dell’ora di gioco da Kasami, anch’egli al primo centro stagionale, facendo sì che i blucerchiati entrino per la prima volta in Zona Playoff dall’inizio del Torneo, affiancando a quota 14 punti i bianconeri romagnoli.

Per concludere, due “risultati fotocopia”, sia nel punteggio che nell’andamento del match, contraddistinguono il successo interno del Catanzaro sul SudTirol, con la farà sbloccata dopo soli 5′ dal terzo centro stagionale di Pontisso, cui segue, già nel corso della prima frazione di gioco, la doppietta di Capitan Iemmello (il secondo su rigore) per il 3-0 che certifica altresì la quarta sconfitta negli ultimi cinque turni per gli altoatesini che continuano ad essere l’unica formazione a non aver ancora pareggiato in questi primi 10 turni di Campionato, ed analoga vittoria ottiene la Carrarese nel confronto diretto con il Cittadella, che vede il 21enne di Scuola Juventus siglare la sua personale doppietta complice anche la “giornata no” del portiere ospite Kastrati, con il punteggio arrotondato prima dell’intervallo da Cherubini a garantire per gli Apuani sia l’uscita dalla Zona Playout che la prima affermazione allo “Stadio dei Marmi”, mentre per i veneti, giunti alla quarta battuta d’arresto negli ultimi cinque turni, la situazione in Classifica si fa a dir poco preoccupante.

Risultati decima giornata:

Spezia – Bari 0-0

Cesena – Brescia 2-0

Cosenza – Juve Stabia 1-1

Cremonese – Salernitana 2-1

Palermo – Reggiana 2-0

Carrarese – Cittadella 3-0

Sassuolo – Modena 2-0

Catanzaro – SudTirol 3-0

Frosinone – Pisa 0-0

Sampdoria – Mantova 1-0

Classifica: Pisa p.23, Sassuolo p.21; Spezia p.20; Cremonese p.17; Palermo e Juve Stabia p.15; Cesena e Sampdoria p.14; Brescia p.13; Bari, Catanzaro, Reggiana, Mantova e SudTirol p.12; Carrarese e Salernitana p.11: Modena p.10; Cittadella p.8; Cosenza e Frosinone p.7. Note: Cosenza 4 punti di penalizzazione .

