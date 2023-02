Settore giovanile: le gare del week-end del Pisa Sporting Club

Scritto da admin• 6:42 pm• Pisa SC, Tutti

PISA – Appuntamenti importanti per le formazioni giovanili del Pisa Sporting Club. La Primavera torna a giocare tra le mura amiche affrontando il Crotone, mentre gli Under 17 ospiteranno il Napoli; doppia sfida col Perugia per Under 16 e Under 15.

Intanto si è disputata sui campi del Centro “Zara” di Coltano una giornata di test match con la Juventus per i nerazzurri delle categorie 2012, 2014 e 2015 con tante sfide avvincenti e ricche di gol (nella foto un gruppo di piccoli nerazzurri e bianconeri)

Campionato PRIMAVERA 2

Pisa-Crotone (sabato, ore 11.00)

Campo “San Cataldo”, via De Ruggiero 1, Pisa

Campionato UNDER 17

Pisa-Napoli (domenica, ore 12.00)

Campo “Redini”, Piazzale Ferrari, Cascina

Campionato UNDER 16

Perugia-Pisa (domenica, ore 12.30)

Campo “Rossi”, viale Pietro Conti, Perugia

Campionato UNDER 15

Perugia-Pisa (domenica, ore 10.30)

Campo “Rossi”, viale Pietro Conti, Perugia

Campionato UNDER 14

Pisa-Empoli (domenica, ore 11.00)

Campo “Gemignani”, via di Oratoio 230, Pisa

Campionato UNDER 13

Pontedera-Pisa (domenica, ore 12.00)

Campo “Nuovo Marconcini”, via della Costituzione, Pontedera

Campionato UNDER 13

Pisa-Lucchese (sabato, ore 15.30)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano (Pi)

Campionato ESORDIENTI I ANNO

San Frediano-Pisa (sabato, ore 17.45)

Campo “Parra”, via di Mezzo Nord, Cascina

Campionato ESORDIENTI I ANNO

Pisa-Scintilla (domenica, ore 11.00)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano (Pi)

Campionato PULCINI II ANNO

Pisa-Vecchiano (sabato, ore 15.30)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano (Pi)

Campionato PULCINI II ANNO

Pisa-Atletico Etruria (domenica, ore 10.00)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano (Pi)

Campionato PULCINI I ANNO

Pisa-Monteserra (sabato, ore 16.30)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano (Pi)

Campionato PULCINI I ANNO

Stella Azzurra-Pisa (domenica, ore 10.30)

Campo “Bachi”, via Impastato 7, Pontedera

Campionato PRIMI CALCI 8 ANNI

Pisa-Mda (sabato, ore 15.00)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano (Pi)

Campionato PRIMI CALCI 8 ANNI

La Perla Montecalvoli-Pisa (domenica, ore 9.45)

Campo sportivo di Piazza S.Marinai, Montecalvoli

Campionato PRIMI CALCI 7 ANNI

Pisa-Pulcini Cascina (domenica, ore 11.00)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano (Pi)

In campo femminile Under 17 e Under 15 a riposo dopo la fine del girone di andata e copertina dunque tutta riservata a Juniores e Under 12. Il programma:

Campionato JUNIORES

Pisa-Rinascita Doccia (sabato, ore 15.15)

Campo “Scirea”, via De Amicis, Arena Metato

Campionato UNDER 12

Ospedalieri-Pisa (sabato, ore 16.00)

Campo sportivo di via dell’Arginone, Putignano

Last modified: Febbraio 2, 2023