Furgone sulla via Emilia con un ciclomotore rubato

PISA

PISA – Su segnalazione di un cittadino alla linea 112NUE in via Emilia era parcheggiato un furgone sospetto. La pattuglia della Squadra Volanti ha rintracciato il furgone, un Iveco Daily, e a seguito di ispezione interna i poliziotti hanno rinvenuto un ciclomotore Piaggio Beverly, che in Banca Dati era negativo.



La Sala operativa ha repentinamente rintracciato il proprietario dello scooter, residente a Porta a Mare, che riferiva di non essersi accorto del furto. Gli operatori procedevano a restituire il mezzo al legittimo proprietario, mentre sono in corso gli accertamenti sul titolare del furgone, che sarà denunciato per ricettazione.

Last modified: Febbraio 3, 2023