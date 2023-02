Settore giovanile: il programma delle gare del week-end

Scritto da admin• 6:47 am• Pisa SC

PISA – Ancora un interessante weekend di gare per le squadre giovanili del Pisa Sporting Club con la formazione Primavera impegnata sul terreno di amico contro la Ternana e gli Under 17 in trasferta in casa del Genoa; doppio confronto con il Napoli per Under 16 e Under 15:

Campionato PRIMAVERA 2

Pisa-Ternana (sabato, ore 11.30)

Campo “San Cataldo”, via De Ruggiero 1, Pisa

Campionato UNDER 17

Genoa-Pisa (domenica, ore 16.00)

Campo “Begato 9”, via Maritano 20, Genova

Campionato UNDER 16

Pisa-Napoli (domenica, ore 13.00)

Campo “San Cataldo”, via De Ruggiero 1, Pisa

Campionato UNDER 15

Pisa-Napoli (domenica, ore 11.00)

Campo “San Cataldo”, via De Ruggiero 1, Pisa

Campionato UNDER 14

Carrarese-Pisa (sabato, ore 16.45)

Campo “Fossone 2”, via Cavaiola 1, Carrara

Campionato UNDER 13

Pisa-Empoli (sabato, ore 15.30)

Campo “Zara”, via del Viadotto 9, Coltano

Campionato UNDER 13

Empoli-Pisa (sabato, ore 15.30)

Campo Monteboro, via di Pianezzoli, Empoli

Campionato ESORDIENTI I ANNO

Pisa-Pontedera (domenica, ore 10.00)

Campo “Zara”, via del Viadotto 9, Coltano

Campionato ESORDIENTI I ANNO

Zambra-Pisa (domenica, ore 10.00)

Campo sportivo di via del Cimitero 1, Cascina

Campionato PULCINI II ANNO

San Giuliano-Pisa (sabato, ore 16.30)

Campo “Bui”, via Dinucci, San Giuliano

Campionato PULCINI II ANNO

Colline Pisane-Pisa (domenica, ore 10.45)

Campo “Favilli”, via Pennati, Cenaia

Campionato PULCINI I ANNO

Mob.Ponsacco-Pisa (sabato, ore 17.30)

Campo “Ciarfella”, via delle Gardenie, Le Melorie

Campionato PULCINI I ANNO

Pisa-Monteserra (domenica, ore 10.00)

Campo “Zara”, via del Viadotto 9, Coltano

Campionato PRIMI CALCI 8 ANNI

Navacchio-Pisa (domenica, ore 10.00)

Arena San Prospero, via di Mezzo Sud, Cascina

Campionato PRIMI CALCI 8 ANNI

Pisa-Fornacette (sabato, ore 15.30)

Campo “Zara”, via del Viadotto 9, Coltano

Campionato PRIMI CALCI 7 ANNI

Fornacette-Pisa (sabato, ore 16.30)

Campo “Masoni”, via Circonvallazione, Fornacette

Campionato PICCOLI AMICI

Pisa-Calci (domenica, ore 12.30)

Campo “Zara”, via del Viadotto 9, Coltano

In campo femminile ancora ferme Under 17 e Under 15. Ecco le gare in programma:

Campionato JUNIORES

Carrarese-Pisa (sabato, ore 15.00)

Campo “Montuschi”, via Provinciale, Avenza

Campionato UNDER 12

Pisa-Porta Lucca (sabato, ore 18.00)

Campo “San Cataldo”, via De Ruggiero 1, Pisa

