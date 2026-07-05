Pisa, il mercato entra nella fase decisiva: Gabbanini accelera tra colpi in arrivo, uscite e conferme

Written by Redazione• 7:38 pm• Pisa SC

PISA – Mancano ormai pochi giorni all’inizio del ritiro di Morgex e in casa Pisa Sporting Club il lavoro

entra nella fase più intensa. Il direttore sportivo Leonardo Gabbanini, in costante sintonia con il tecnico Paolo Bianco e con l’amministratore delegato Giovanni Corrado, sta cercando di consegnare al nuovo allenatore una rosa il più possibile definita prima della partenza per la Valle d’Aosta. Il mercato nerazzurro è ormai entrato nel vivo, tra trattative avanzate, operazioni in uscita e alcuni punti fermi dai quali ripartire.

di Sandro Cacciamano



Le entrate: Leone e Marras in pole, il Pisa guarda anche al futuro. Le priorità del Pisa riguardano soprattutto centrocampo e attacco. Il nome più vicino resta quello di Giuseppe Leone. Il regista, svincolatosi dalla Juve Stabia grazie alla nota clausola rescissoria da mille euro è ormai a un passo dal trasferimento in nerazzurro. Il Pisa avrebbe superato la concorrenza proponendo un contratto triennale con opzione per una quarta stagione, segnale della fiducia riposta nel centrocampista. Molto calda anche la pista che porta a Tommaso Marras. Dopo aver superato la concorrenza del Palermo, il club nerazzurro sarebbe vicino a trovare l’intesa definitiva con il Mantova sulla base di un’operazione superiore ai tre milioni di euro. Il giocatore rappresenta uno degli obiettivi principali per rinforzare il reparto offensivo e la sensazione è che la trattativa possa arrivare presto alla fumata

bianca. Per l’attacco continua anche il dialogo con la Carrarese per Fabio Abiuso. La richiesta economica

del club toscano ha rallentato la trattativa, ma il Pisa non ha abbandonato la pista e continua a lavorare per ridurre la distanza tra domanda e offerta. Grande attenzione anche ai giovani di prospettiva. Il Pisa continua a seguire con decisione Matteo Cocchi, terzino sinistro dell’Inter impegnato agli Europei Under 19. L’idea della società sarebbe quella di impostare l’operazione con diritto di riscatto e controriscatto, formula che potrebbe

soddisfare entrambe le società. Per la porta prende sempre più quota il nome di Alessandro Confente, reduce da un’ottima stagione con la Juve Stabia e individuato come uno dei principali candidati a raccogliere l’eredità di Adrian Šemper, qualora il portiere croato dovesse lasciare Pisa. Restano monitorati anche Davide Bettella del Pescara e Simone Zanon della Carrarese, anche se per quest’ultimo la concorrenza del Padova e l’attesa di una possibile chiamata dalla Serie A rendono la trattativa più complicata. Nel frattempo la società continua a investire anche sul settore giovanile, dove è già stato ufficializzato l’arrivo del promettente attaccante classe 2010 Pietro Petronzi.

Le uscite: rivoluzione completata, ora si attendono le ultime decisioni Con la chiusura di giugno il Pisa ha dato il via a un profondo rinnovamento della rosa. Sono terminati i prestiti di Calvin Stengs, Samuel Iling-Junior e Lorran, rientrati rispettivamente a Feyenoord, Aston Villa e Flamengo. Hanno inoltre salutato il club Raúl Albiol, Juan Cuadrado e lo storico portiere Nicolas Andrade, tutti arrivati a fine contratto. Dopo sette stagioni in nerazzurro si è conclusa anche l’avventura di Marius Marin, trasferitosi negli Emirati Arabi all’Al-Nasr. Tra le altre operazioni ufficiali figurano la cessione definitiva di Alessandro Arena all’Arezzo, il

prestito del giovane portiere Matteo Luppichini all’Aquila e quello di Jan Mlakar, tornato al Maribor con diritto di riscatto. Nelle ultime ore è stata inoltre definita anche la cessione a titolo definitivo di Jevsenak al club sloveno. Rimangono aperte alcune situazioni da monitorare. Adrian Šemper continua a spingere per una

nuova esperienza, mentre sul giovane Brando Bettazzi resta vivo l’interesse di diversi club di Serie

C, con la Vis Pesaro leggermente avanti rispetto a Perugia e Pergolettese. Diversa invece la situazione di Stefano Moreo. Le indiscrezioni che lo volevano vicino al Palermo sono state smentite da fonti vicine al club: il Pisa non avrebbe alcuna intenzione di cedere uno dei propri leader a una diretta concorrente per la promozione.



Le certezze del nuovo Pisa. Se il mercato continua a muoversi, ci sono alcuni punti fermi dai quali Paolo Bianco ripartirà. Il primo è il capitano Antonio Caracciolo, che ha rinnovato il proprio contratto e guiderà ancora la

difesa nerazzurra con l’obiettivo di chiudere la carriera con la maglia del Pisa. Altro giocatore considerato incedibile è Isak Vural. Nonostante gli interessamenti provenienti soprattutto dalla Turchia, la società lo considera uno dei pilastri del nuovo progetto tecnico. Più delicata la posizione di Rafiu Durosinmi. Il Pisa non intende privarsene, ma davanti a un’offerta vicina ai dieci milioni di euro potrebbe sedersi al tavolo delle trattative. Trabzonspor e altri club stranieri continuano a seguire con attenzione il centravanti nigeriano.

Situazione ancora tutta da definire, infine, per Michel Aebischer. La clausola rescissoria da cinque milioni di euro continua ad attirare l’interesse del Cagliari e di diversi club tedeschi, ma al momento non sono arrivate offerte ufficiali in grado di soddisfare il Pisa.



Il commento. Il mercato del Pisa sta entrando nel momento decisivo. La sensazione è che Gabbanini stia

seguendo una linea ben precisa: prima individuare i profili ideali per il gioco di Paolo Bianco, poi completare la rosa senza stravolgere le basi della squadra. Leone e Marras rappresentano oggi le trattative più avanzate, mentre sul fronte delle uscite il grosso del lavoro è stato completato. Adesso serviranno gli ultimi tasselli per permettere al nuovo allenatore di iniziare il ritiro con un gruppo già competitivo. Il mese di luglio sarà determinante per capire se il Pisa potrà davvero presentarsi ai nastri di partenza della Serie B con l’ambizione di lottare fin da subito per il ritorno nella massima serie.

Last modified: Luglio 6, 2026