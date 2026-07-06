Al Bagno degli Americani di Tirrenia l’ultimo appuntamento con “Cinque mercoledì di emozioni” di CantinaJazz

Written by Redazione• 6:32 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Tirrenia

TIRRENIA – Quinto e ultimo evento dei “Cinque Mercoledì di Emozioni“ in programma l’8 luglio alle ore 21,30 con un bis in riva al mare al Bagno degli Americani di Tirrenia, per un excursus gustativo-emozionale-musicale che avrà per tema la freschezza.

Come sempre nei “Mercoledì”, prima della serata saranno svelati pochi dettagli per non influenzare le emozioni, ma tra gli elementi di attrazione che si possono subito annunciare c’è sicuramente la formazione musicale composta da Emiliano Loconsolo, voce, fondatore e direttore artistico di CantinaJazz, che ha studiato in modo speciale la chiusura della rassegna, Riccardo Galardini, chitarrista raffinatissimo, già molto applaudito sul palco di CantinaJazz, e la colonna portante della sezione ritmica di CantinaJazz: Nino “swing” Pellegrini al contrabbasso.

Saranno passate in rassegna le emozioni suscitate da varie declinazioni del concetto di freschezza, alcune decisamente originali, con l’aiuto dagli eccellenti vini di Fattoria Fibbiano, opportunamente abbinati ad assaggi dall’eccezionale menu del Bagno, per costruire variazioni sul tema della freschezza. Come di consueto, con quanti vorranno partecipare alla parte “scientifica” dell’evento, si potrà “catturare la valenza” delle emozioni attraverso brevi questionari e usando opportuni sensori indossabili.

Per chi volesse trascorrere in riva al mare anche la cena, prima dello spettacolo, il Bagno degli Americani propone un menu speciale a 25 euro con impepata di cozze, pici al tonno fresco alla siciliana e un calice di vino (inizio della cena alle ore 20).

Info e prenotazioni: https://cantinajazz.com/event/5me2nd_5/

Last modified: Luglio 6, 2026