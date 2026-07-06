Written by Luglio 6, 2026 6:21 am Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

Ponte ciclopedonale San Piero-San Rossore: sabato 18 luglio l’inaugurazione

HomePisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGEPonte ciclopedonale San Piero-San Rossore: sabato 18 luglio l’inaugurazione

PISA – Sarà inaugurato sabato 18 luglio alle ore 9.30 il nuovo ponte ciclopedonale che unisce San Piero a San Rossore con una biciclettata che partirà dal Parco Stampace a Pisa. Ad annunciarlo il Sindaco Michele Conti attraverso i propri canali social.

Last modified: Luglio 6, 2026
Previous Story
Cade dallo scooter nel tentativo di evitare un animale che attraversava la carreggiata
Next Story
Al Bagno degli Americani di Tirrenia l’ultimo appuntamento con “Cinque mercoledì di emozioni” di CantinaJazz

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti