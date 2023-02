Settore giovanile: i risultati del week-end

Scritto da admin• 1:29 pm• Pisa SC

PISA – Successo di misura per la Primavera del Pisa Sporting Club che con un gol di Panicucci torna al successo e prosegue nella sua corsa in campionato. Per il resto giornata condizionata pesantemente dalle condizioni meteo che hanno costretto al rinvio di numerose partite.



Ecco tutti i risultati nel dettaglio:

Campionato PRIMAVERA 2

Pisa-Imolese 1-0

Campionato UNDER 13

Carrarese-Pisa 2-2

Campionato ESORDIENTI I ANNO

San Giuliano-Pisa 0-8

Campionato PULCINI II ANNO

Santacroce-Pisa 2-6

Campionato PULCINI I ANNO

Romaiano-Pisa 0-5

Campionato PULCINI I ANNO

Pisa-Freccia Azzurra 8-1

Campionato PRIMI CALCI 8 ANNI

Pisa-Monteserra 3-5

Campionato PRIMI CALCI 7 ANNI

Pisa-Litorale Pisano 10-1

In campo femminile bel successo delle Under 15 sul Pietrasanta:

Campionato UNDER 15

Pisa-Blues Pietrasanta 10-2

Campionato UNDER 12

Pisa-Scintilla 0-3

Last modified: Febbraio 27, 2023