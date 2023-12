Settemila euro a favore dello sport inclusivo raccolti da Athena per “Tutti al Centro”

Scritto da Antonio Tognoli• 1:01 pm• Pisa, Attualità, Tutti

E’ il risultato ottenuto da Athena grazie all’evento organizzato da Ilaria Boggi il 26 novembre scorso al Dream Volley di Via Belli in località i Passi a Pisa.

PISA – Settemila euro a favore dello sport inclusivo: è il risultato raccolto dall’associazione Athena che ha organizzato il 26 novembre scorso l’iniziativa “Tutti al Centro” presso gli impianti sportivi del Dream Volley di Via Belli in località I Passi ed ha reso noto il risultato ottenuto attraverso una conferenza stampa.

di Antonio Tognoli

L’idea è quella di Ilaria Boggi assieme alla vicepresidente Chiara Natali e a Drusilla Gucci. “È’ stata una iniziativa partita dalle persone per le persone. Abbiamo cercato di tirare fuori il massimo di noi stessi contattando la maggior parte delle persone o degli amici. Tutti in una maniera o nell’altra hanno dato il loro contributo. Un grazie va ai Ragazzi del Gioco del Ponte hanno collaborato con il servizio d’ordine e la loro presenza in palestra per la logistica. Grazie davvero a Croce Rossa, Misericordia e Pubblica Assistenza, a Chantal Busiello che ha donato la propria carrozzina che sarà sfruttata in palestra dalla Scherma Di Ciolo e al Pisa Sporting Club che ha concesso la presenza alla manifestazione dei giocatori D’Alessandro e Caracciolo. Il ricavato di settemila euro andrà in parte al Dream Volley e in parte alla Scherma di Ciolo”, continua Ilaria Boggi – “c’è grande soddisfazione per aver ottenuto questo risultato che prima della fondazione di Athena era insperato. L’obiettivo era quello di favorire lo sport inclusivo e direi che ci siamo riusciti. Adesso l’obiettivo è quello di fare ancora meglio con l’obiettivo di replicare l’evento con la seconda edizione. Sarebbe fantastico. Mai come in questa occasione abbiamo scoperto come sia importante che ognuno faccia la sua parte in un obiettivo specifico”, conclude Ilaria Boggi.

“Sono rimasta contenta perché ho visto che hanno partecipato tante famiglie e tanti ragazzi e ragazze. Grazie ad Ilaria e a tutti gli organizzatori. Il 26 novembre al Dream eravamo In tantissimi deciso di partecipare in massa. Un evento sicuramente da ripetere per il successo ottenuto”, afferma Chiara Astrid Natali vicepresidente di Athena.

“Aspettiamo la data dell’anno prossimo – afferma l’atleta e allenatrice di sitting volley Eva Ceccatelli – visto il successo ottenuto della manifestazione. Grazie ad Ilaria Boggi per l’organizzazione e a tutti quelli che hanno partecipato il 26 novembre scorso”.

Roberto Lupetti uno dei soci fondatore del Dream Volley presenti alla conferenza stampa afferma: “L’evento del 26 novembre scorso è stato di grande successo. Ringraziamo Ilaria per l’organizzazione e e Athena per la donazione che useremo probabilmente per all’acquisto di un pulmino che attualmente non abbiamo per il sitting volley. Sicuramente questo eventi servono per sensibilizzare lo sport inclusivo in un momento in cui i costi per lo sport sono aumentati ed è sempre più difficile sostenere alcune spese”.



“Sono cresciuto in una palestra – afferma Enrico Di Ciolo – credo che però ci sia un po’ di confusione tra chi deve gestire lo sport agonistico e lo sport per tutti. Tutti possono essere scuola però c’è bisogno della formazione delle abilità. Il 26 novembre scorso abbiamo visto che cosa davvero si può fare. Mi auguro che queste giornate diventano scontate e ovvie per tutti. Ringrazio Athena e la Dream Volley che ci ha ospitato per questo evento. Grazie per la donazione della carrozzina. La metteremo a disposizione in palestra dei ragazzini che tireranno e si alleneranno con noi”.

Last modified: Dicembre 23, 2023