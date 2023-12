Gli auguri di Natale del Comune di Pisa al quartiere di Gagno

Scritto da admin• 1:34 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Un appuntamento che si rinnova in occasione delle Festività Natalizie, vale a dire quello che ha visto sabato 23 dicembre il Sindaco di Pisa Michele Conti incontrare residenti e famiglie del quartiere di Gagno per formulare agli stessi i migliori Auguri per un felice Natale, unitamente alla consegna di pandori e panettoni.

di Giovanni Manenti

All’evento al quale hanno altresì presenziato, oltre al citato Primo Cittadino, anche il Vice Sindaco Raffaele Latrofa, l’Assessore alle Politiche abitative e Socio sanitarie Giovanna Bonanno e l’Assessore alle pari opportunità e rapporti con i cittadini Gabriella Porcaro.

Un’iniziativa tesa a rafforzare i rapporti dell’Amministrazione Comunale con le periferie, come ha sottolineato il Sindaco Michele Conti, ricordando: “E’ di primaria importanza per l’Amministrazione Comunale venire qui in Gagno, un quartiere che abbiamo contribuito a riqualificare e dove la stessa riqualificazione proseguirà sia nell’anno a venire che nei successivi, avendo stanziato delle risorse ad hoc per la specifica ristrutturazione di alcune abitazioni che sono ancora di proprietà comunale, facendo sì che il quartiere prendesse una forma decisamente migliore rispetto a come era in passato, ragion per cui ci è sembrato doveroso offrire questo piccolo dono a coloro che sono maggiormente in difficoltà dal punto di vista economico, rappresentando altresì la presenza in loco dell’Amministrazione Comunale alla vigilia del Natale un messaggio di speranza per un futuro più roseo“.

