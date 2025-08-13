Settembre Sangiulianese: presentata l’edizione 2025

SAN GIULIANO TERME – Fremono i preparativi per il Settembre sangiulianese, che partirà il prossimo 30 agosto. Mercoledì 13 agosto è stata presentata l’edizione 2025 con il coordinamento organizzativo di Antitesi Eventi.
Tanti gli eventi: si partirà il 30 agosto con il tradizionale primo appuntamento di “Enigmando”, la festa dell’enigmistica a cura del centro commerciale naturale di San Giuliano Terme. Tra i principali che si svolgeranno nella prima metà di settembre: martedì 2 settembre alle ore 11:30 al parco del Partigiano di Asciano l’81° anniversario della Liberazione del territorio sangiulianese dai nazi-fascisti; il 4 settembre 21:30 “Donne di Toscana” in Tour con Nina Palmieri, giornalista e regista tv in dialogo con Claudia de Lillo, giornalista e conduttrice radiofonica a cura di associazione Donne di Toscana; il 5 settembre ore 21 al Parterre Stefano Massini proporrà uno speech sull’arte del racconto per la rassegna “Animali narranti” a cura di Acquario della memoria con il sostegno del Comune di San Giuliano Terme (ingresso libero con prenotazione obbligatoria: www.spaziomumu.com 3716520416); il 14 settembre alle ore 20 al parco della Pace di Pontasserchio saliranno sul palco Cisco e i Dirotta su Cuba con il “Concerto per la pace” (info: 050 819368); in occasione dei 260 anni per l’insediamento del granduca Pietro Leopoldo, i giorni 28 settembre, 5 ottobre, 10 ottobre sempre alle ore 17:30 e il 18 ottobre alle ore 16:30 si terrà “Pietro Leopoldo ai Bagni di Pisa”, visita guidata con intervento teatralizzato a cura di City grand tour Itinerario gratuito a numero chiuso, info e prenotazioni: citygrandtour@gmail.com.
“Il Settembre sangiulianese – ha detto il sindaco Matteo Cecchelli – è il tradizionale appuntamento nel nostro Comune che raccoglie eventi culturali e sportivi, spettacoli ed iniziative sociali, un lungo periodo dove emergono le caratteristiche di un territorio animato dall’associazionismo e da un forte attivismo civico e culturale. Per l’edizione 2025 vogliamo dare un forte segnale di pace, per quanto di orribile sta succedendo nel Mondo, in Europa, con un particolare riferimento al disastro umanitario che si sta consumando a Gaza. Il periodo del “Settembre” e quello più ampio dell’Estate sangiulianese nel quale è inserito, costituiscono un più ampio e continuo contributo alla realizzazione del progetto “cultura tutto l’anno” che ci siamo prefissi come programma di mandato. Grazie alle tante altre iniziative durante l’anno, il nostro territorio può godere di una vasta offerta culturale, diversificata e finalizzata a coinvolgere tutta la cittadinanza, grandi e piccini“.
“Anche quest’anno – ha affermato l’assessora alla cultura Angela Pisano –, la rassegna culturale di settembre rappresenta un momento prezioso per ritrovarci come comunità, valorizzare il nostro patrimonio culturale, dell’associazionismo e sostenere le tante realtà artistiche del territorio. Due mesi ricchi di eventi, incontri e spettacoli pensati per tutte le età, con l’obiettivo di rendere la cultura accessibile, viva e condivisa. L’invito alla cittadinanza è di partecipare numerosa e vivere insieme la bellezza di questo appuntamento che ormai è diventato parte della nostra identità cittadina. Abbiamo ulteriormente esteso il periodo del Settembre sangiulianese per dare opportunità alle persone di partecipare il più possibile alla grande varietà di eventi in calendario“.
Il programma
30 agosto 21:15
Parterre – San Giuliano Terme
ENIGMANDO
Festa dell’enigmistica – 11° ed.
a cura di CCN San Giuliano Terme
info: 3395063633
2 settembre 11:30
Parco del Partigiano – Asciano
81° ANNIVERSARIO della
Resistenza e della Liberazione
di San Giuliano Terme
Cerimonia in ricordo dei partigiani
della brigata N. Casarosa
a cura di ANPI, Comune di San Giuliano Terme
info: 050 819368
2 settembre 21:00
Teatrino Granduchi – Bagni di Pisa
TOCCANDO IL CIELO
CON 10 DITA
Viaggio musicale tra i misteri
dell’Universo, a seguire osservazione
della Luna con i telescopi
a cura di Astrofili Galileo Galilei
info: info@astrofilipisani.it
4 settembre 21:30
Parterre – San Giuliano Terme
DONNE DI TOSCANA in Tour
Nina Palmieri, giornalista e regista TV
in dialogo con Claudia de Lillo,
giornalista e conduttrice radiofonica
a cura di Associazione Donne di Toscana
info: 050 819368
5 settembre 21:00
Parterre
San Giuliano Terme
STEFANO MASSINI
Speech: l’arte
del racconto
Rassegna Animali Narranti
a cura di Acquario della Memoria
con il sostegno del Comune
di San Giuliano Terme
ingresso libero,
prenotazione obbligatoria:
3716520416
Dal 6 al 21 settembre
Scuola Nelson Mandela e Casa
di Vero Pellegrini, Viale di Boboli
CENT’ANNI DI VERO
Mostra retrospettiva del pittore
Vero Pellegrini (1925-2017)
info: 050 819368
7 settembre 9:00-19:00
San Giuliano Terme
ANTIQUA
Mercatino dell’Antiquariato
a cura di Pro Loco San Giuliano Terme
info: 3936779665
7 settembre 8:30
Campo Sportivo G. Bui
PEDALIAMO
Pedalata non competitiva, libera e spontanea
a cura di Polisportiva Sangiulianese ASD
info: 3396478851
8 settembre 18:30
Magazzino di Antonio – Molina di Quosa
LA LUNA AL SUO COMANDO
Claudio Bolelli presenta il libro di Lorella Beretta
info: 335494284
11 settembre 18:30
Casa del Popolo – Orzignano
LA RESISTENZA DEGLI UMILI
Renata Viganò e l’Agnese
Incontro con il Prof. Francesco Pacini
a cura di Casa del Popolo Orzignano, Gruppo
lettura Orzignano, Coop. Culturale Orzignano
info: 3402283911
12-13-14 settembre
Ripafratta
FESTA DELLA ROCCA
Festa della Rocca e del suo territorio
Sabato 13 settembre ore 18:30
Presentazione del libro di Antonio Mazzeo
Sotto gli occhi di Clelia, Edizioni Giunti
a cura di Pro Loco Ripafratta “Salviamo la Rocca”
info: 3466747118
13 settembre 20:30
Villa Danielli Stefanini – Ripafratta
SATURNO Il pianeta degli enigmi
Conferenza, a seguire osservazione
di Saturno con i telescopi
a cura di Astrofili Galileo Galilei
info: info@astrofilipisani.i
14 settembre 20:00
Parco della Pace – Pontasserchio
CISCO e DIROTTA SU CUBA
Concerto per la Pace
a cura di Comune di San Giuliano Terme
info: 050 819368
15 settembre 21:15
Parterre – San Giuliano Terme
CIRCUS Perché la vita è un Circo
Spettacolo di varietà
a cura di Teatrika – associazione teatrale
in memoria di Claudia Bendinelli
info: teatrika_2021@yahoo.com
17 settembre 18:30
Globo Verde – Ghezzano
UN MAGICO SOGNO
CHIAMATO PISA
Presentazione libro di Michele Bufalino
info: 3294924911
18 settembre 18:30
Casa del Popolo – Orzignano
IMPRONTE, FRAMMENTI
e ALTRI SEGNI
Presentazione libro di Nadia Chiaverini
a cura di Casa del Popolo Orzignano,
Gruppo lettura Orzignano,
Cooperativa Culturale Orzignano
info: 3402283911
18 settembre 21:00
Casa del Popolo – Orzignano
LA STORIA SIAMO NOI
Ieri, oggi e domani
Incontro-Spettacolo
a cura di Fondazione Casa Cardinale Maffi,
Associazione Il gabbiano, Circolo LaAV
info: 3281521997
19 settembre 18:30
Parterre – San Giuliano Terme
CAPIRE PER CAMBIARE
Il carcere dalla poesia alla realtà
Conferenza
a cura di Associazione Culturale Periphèria
info: mary.ferri@yahoo.it – 3334560037
20 settembre 18:00
Sala Pubblica Assistenza – Asciano
A 80 ANNI dalla LIBERAZIONE
Conferenza
a cura di Pubblica Assistenza,
Biblioteca Franco Serantini, ANPI
info: 050 855909
20 settembre 21:00
Parterre – San Giuliano Terme
MUSICA E COMICITÀ
con StereoComics
Cartoon cover band & Cosplay
e Andrea Magini
in Scusate se Esito
Spettacolo comico-musicale
info: 050 819368
23 settembre
Sala Niccolini – San Giuliano Terme
16:30 Il coraggio tra i fiori di ortica
Presentazione libro di Alessandra Favati,
MdS Editore. Dialoga con l’autrice Sara
Ferraioli di Mds. Letture di Daniela Bertini
18:00 Averno
Presentazione libro di Aldo Del Gratta,
dreamBOOK Edizioni. Dialoga con l’autore
Stefano Mecenate, giornalista e editore
info: 050 819368
24 settembre
11:00 Scuola Nelson Mandela
San Giuliano Terme
AULA MARIANELLI
Inaugurazione nuovo spazio
multifunzionale
18:30 Sala Consiliare
San Giuliano Terme
SANDRO MARIANELLI:
l’uomo, l’insegnante,
lo storico, lo sportivo
Conferenza. Modera il Prof. D. Vaccari
info: 050 819368
25 settembre 15:30-18:30
Parco Alice Bernardi – Ghezzano
POMPIEROPOLI
Pompieri per un giorno
a cura di Gli amici di Ghezzano
e Ass. Vigili del fuoco in congedo
info: 3294924911
26 settembre 21:00
Il Teatro dell’ Alambicco,
presso il Circolo ARCI Globo Verde, presenta:
“Voglia di Volare”, spettacolo improntato sulla
presentazione di brani tratti da Musical internazionali e
alcune canzoni di cantautori italiani, preparati per questo evento.
27 settembre 15:00-19:00
Piazza della Chiesa – San Giuliano Terme
LA VIA DELLE ACQUE
Visite guidate alla sorgente Caldaccoli,
gruppi di 15 persone ogni 30 minuti
a cura di Associazione La Tartaruga,
per gentile concessione di ACQUE SPA
prenotazioni (solo WhatsApp): 3357758406
27 settembre
Corte Byron, Bagni di Pisa
15:30 Azzurro come il cielo
Presentazione libro di Arianna Andreoni,
Giovane Holden Edizioni. Dialoga
con l’autrice Massimo Marianetti
18:00 Vita fronte retro
Presentazione libro di Maurizio Gazzarri,
MdS Editore. Dialoga con l’autore
Fabio della Tommasina di MdS.
Letture di Daniela Bertini
Precedono gli incontri, alle 15:30 e alle 17:30,
gli interventi musicali a cura di Ester Live
info: 050 819368
27 settembre 17:30
Piazza Italia – San Giuliano Terme
PIAZZA DI NOTE
Concerto della Filarmonica Sangiulianese
info: 3930971993
27 settembre 19:00
Parterre – San Giuliano Terme
IN GERSHWIN’S MOOD
La rapsodia in blu raccontata
da George Gershwin
Spettacolo musical-teatrale
a cura di Associazione Il Gabbiano,
Associazione Voices in the Wind
info: 3470341330
27 settembre 21:00
Parterre – San Giuliano Terme
FOYERBACK in Tour
Ne’ arte ne’ parte
Musica Indie, Pop e Rock
info: 050 819368
4 ottobre dalle 15:00
Parco della Pace – Pontasserchio
MATHILDIS
Festa Medievale
a cura di Antitesi Teatro Circo
info: social@antitesiteatrocirco.it
5 ottobre 9:00-19:00
San Giuliano Terme
ANTIQUA
Mercatino dell’Antiquariato
a cura di Pro Loco San Giuliano Terme
info: 3936779665
12 ottobre 15:00-18:30
Largo Shelley – San Giuliano Terme
100 STRADE PER GIOCARE
Spazio ai giochi
a cura di Consulta del volontariato
di San Giuliano Terme
info: 3923348630
19 ottobre 10:00-24:00
Molina di Quosa
FESTA D’AUTUNNO
Gastronomia, artigianato
e intrattenimento
a cura di SOMS, Circolo Arci Molina
di Quosa, Ass. MMA, Ass. Il Piastrone,
Arcieri della Rocca
info: 335494284
dal 30 ottobre
al 1 novembre
Mezzana
MEZZANA PAESE MIO
Fiera paesana
a cura di Misericordia
del Lungomonte, Comitati
paesani e Commercianti
info: 3459624738
PIETRO LEOPOLDO AI
BAGNI DI PISA
28 settembre 17:30
5 ottobre 17:30
10 ottobre 17:30
18 ottobre 16:30
Visita guidata
con intervento teatralizzato
a cura di City Grand Tour
Itinerario gratuito a numero chiuso,
info e prenotazioni:Last modified: Agosto 13, 2025