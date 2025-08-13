Settembre Sangiulianese: presentata l’edizione 2025

Written by admin• 7:35 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Eventi/Spettacolo

SAN GIULIANO TERME – Fremono i preparativi per il Settembre sangiulianese, che partirà il prossimo 30 agosto. Mercoledì 13 agosto è stata presentata l’edizione 2025 con il coordinamento organizzativo di Antitesi Eventi.

Tanti gli eventi: si partirà il 30 agosto con il tradizionale primo appuntamento di “Enigmando”, la festa dell’enigmistica a cura del centro commerciale naturale di San Giuliano Terme. Tra i principali che si svolgeranno nella prima metà di settembre: martedì 2 settembre alle ore 11:30 al parco del Partigiano di Asciano l’81° anniversario della Liberazione del territorio sangiulianese dai nazi-fascisti; il 4 settembre 21:30 “Donne di Toscana” in Tour con Nina Palmieri, giornalista e regista tv in dialogo con Claudia de Lillo, giornalista e conduttrice radiofonica a cura di associazione Donne di Toscana; il 5 settembre ore 21 al Parterre Stefano Massini proporrà uno speech sull’arte del racconto per la rassegna “Animali narranti” a cura di Acquario della memoria con il sostegno del Comune di San Giuliano Terme (ingresso libero con prenotazione obbligatoria: www.spaziomumu.com 3716520416); il 14 settembre alle ore 20 al parco della Pace di Pontasserchio saliranno sul palco Cisco e i Dirotta su Cuba con il “Concerto per la pace” (info: 050 819368); in occasione dei 260 anni per l’insediamento del granduca Pietro Leopoldo, i giorni 28 settembre, 5 ottobre, 10 ottobre sempre alle ore 17:30 e il 18 ottobre alle ore 16:30 si terrà “Pietro Leopoldo ai Bagni di Pisa”, visita guidata con intervento teatralizzato a cura di City grand tour Itinerario gratuito a numero chiuso, info e prenotazioni: citygrandtour@gmail.com.

“Il Settembre sangiulianese – ha detto il sindaco Matteo Cecchelli – è il tradizionale appuntamento nel nostro Comune che raccoglie eventi culturali e sportivi, spettacoli ed iniziative sociali, un lungo periodo dove emergono le caratteristiche di un territorio animato dall’associazionismo e da un forte attivismo civico e culturale. Per l’edizione 2025 vogliamo dare un forte segnale di pace, per quanto di orribile sta succedendo nel Mondo, in Europa, con un particolare riferimento al disastro umanitario che si sta consumando a Gaza. Il periodo del “Settembre” e quello più ampio dell’Estate sangiulianese nel quale è inserito, costituiscono un più ampio e continuo contributo alla realizzazione del progetto “cultura tutto l’anno” che ci siamo prefissi come programma di mandato. Grazie alle tante altre iniziative durante l’anno, il nostro territorio può godere di una vasta offerta culturale, diversificata e finalizzata a coinvolgere tutta la cittadinanza, grandi e piccini“.

“Anche quest’anno – ha affermato l’assessora alla cultura Angela Pisano –, la rassegna culturale di settembre rappresenta un momento prezioso per ritrovarci come comunità, valorizzare il nostro patrimonio culturale, dell’associazionismo e sostenere le tante realtà artistiche del territorio. Due mesi ricchi di eventi, incontri e spettacoli pensati per tutte le età, con l’obiettivo di rendere la cultura accessibile, viva e condivisa. L’invito alla cittadinanza è di partecipare numerosa e vivere insieme la bellezza di questo appuntamento che ormai è diventato parte della nostra identità cittadina. Abbiamo ulteriormente esteso il periodo del Settembre sangiulianese per dare opportunità alle persone di partecipare il più possibile alla grande varietà di eventi in calendario“.

Il programma

30 agosto 21:15

Parterre – San Giuliano Terme

ENIGMANDO

Festa dell’enigmistica – 11° ed.

a cura di CCN San Giuliano Terme

info: 3395063633

2 settembre 11:30

Parco del Partigiano – Asciano

81° ANNIVERSARIO della

Resistenza e della Liberazione

di San Giuliano Terme

Cerimonia in ricordo dei partigiani

della brigata N. Casarosa

a cura di ANPI, Comune di San Giuliano Terme

info: 050 819368

2 settembre 21:00

Teatrino Granduchi – Bagni di Pisa

TOCCANDO IL CIELO

CON 10 DITA

Viaggio musicale tra i misteri

dell’Universo, a seguire osservazione

della Luna con i telescopi

a cura di Astrofili Galileo Galilei

info: info@astrofilipisani.it

4 settembre 21:30

Parterre – San Giuliano Terme

DONNE DI TOSCANA in Tour

Nina Palmieri, giornalista e regista TV

in dialogo con Claudia de Lillo,

giornalista e conduttrice radiofonica

a cura di Associazione Donne di Toscana

info: 050 819368

5 settembre 21:00

Parterre

San Giuliano Terme

STEFANO MASSINI

Speech: l’arte

del racconto

Rassegna Animali Narranti

a cura di Acquario della Memoria

con il sostegno del Comune

di San Giuliano Terme

ingresso libero,

prenotazione obbligatoria:

www.spaziomumu.com

3716520416

Dal 6 al 21 settembre

Scuola Nelson Mandela e Casa

di Vero Pellegrini, Viale di Boboli

CENT’ANNI DI VERO

Mostra retrospettiva del pittore

Vero Pellegrini (1925-2017)

info: 050 819368

7 settembre 9:00-19:00

San Giuliano Terme

ANTIQUA

Mercatino dell’Antiquariato

a cura di Pro Loco San Giuliano Terme

info: 3936779665

7 settembre 8:30

Campo Sportivo G. Bui

PEDALIAMO

Pedalata non competitiva, libera e spontanea

a cura di Polisportiva Sangiulianese ASD

info: 3396478851

8 settembre 18:30

Magazzino di Antonio – Molina di Quosa

LA LUNA AL SUO COMANDO

Claudio Bolelli presenta il libro di Lorella Beretta

info: 335494284

11 settembre 18:30

Casa del Popolo – Orzignano

LA RESISTENZA DEGLI UMILI

Renata Viganò e l’Agnese

Incontro con il Prof. Francesco Pacini

a cura di Casa del Popolo Orzignano, Gruppo

lettura Orzignano, Coop. Culturale Orzignano

info: 3402283911

12-13-14 settembre

Ripafratta

FESTA DELLA ROCCA

Festa della Rocca e del suo territorio

Sabato 13 settembre ore 18:30

Presentazione del libro di Antonio Mazzeo

Sotto gli occhi di Clelia, Edizioni Giunti

a cura di Pro Loco Ripafratta “Salviamo la Rocca”

info: 3466747118

13 settembre 20:30

Villa Danielli Stefanini – Ripafratta

SATURNO Il pianeta degli enigmi

Conferenza, a seguire osservazione

di Saturno con i telescopi

a cura di Astrofili Galileo Galilei

info: info@astrofilipisani.i

14 settembre 20:00

Parco della Pace – Pontasserchio

CISCO e DIROTTA SU CUBA

Concerto per la Pace

a cura di Comune di San Giuliano Terme

info: 050 819368

15 settembre 21:15

Parterre – San Giuliano Terme

CIRCUS Perché la vita è un Circo

Spettacolo di varietà

a cura di Teatrika – associazione teatrale

in memoria di Claudia Bendinelli

info: teatrika_2021@yahoo.com

17 settembre 18:30

Globo Verde – Ghezzano

UN MAGICO SOGNO

CHIAMATO PISA

Presentazione libro di Michele Bufalino

info: 3294924911

18 settembre 18:30

Casa del Popolo – Orzignano

IMPRONTE, FRAMMENTI

e ALTRI SEGNI

Presentazione libro di Nadia Chiaverini

a cura di Casa del Popolo Orzignano,

Gruppo lettura Orzignano,

Cooperativa Culturale Orzignano

info: 3402283911

18 settembre 21:00

Casa del Popolo – Orzignano

LA STORIA SIAMO NOI

Ieri, oggi e domani

Incontro-Spettacolo

a cura di Fondazione Casa Cardinale Maffi,

Associazione Il gabbiano, Circolo LaAV

info: 3281521997

19 settembre 18:30

Parterre – San Giuliano Terme

CAPIRE PER CAMBIARE

Il carcere dalla poesia alla realtà

Conferenza

a cura di Associazione Culturale Periphèria

info: mary.ferri@yahoo.it – 3334560037

20 settembre 18:00

Sala Pubblica Assistenza – Asciano

A 80 ANNI dalla LIBERAZIONE

Conferenza

a cura di Pubblica Assistenza,

Biblioteca Franco Serantini, ANPI

info: 050 855909

20 settembre 21:00

Parterre – San Giuliano Terme

MUSICA E COMICITÀ

con StereoComics

Cartoon cover band & Cosplay

e Andrea Magini

in Scusate se Esito

Spettacolo comico-musicale

info: 050 819368

23 settembre

Sala Niccolini – San Giuliano Terme

16:30 Il coraggio tra i fiori di ortica

Presentazione libro di Alessandra Favati,

MdS Editore. Dialoga con l’autrice Sara

Ferraioli di Mds. Letture di Daniela Bertini

18:00 Averno

Presentazione libro di Aldo Del Gratta,

dreamBOOK Edizioni. Dialoga con l’autore

Stefano Mecenate, giornalista e editore

info: 050 819368

24 settembre

11:00 Scuola Nelson Mandela

San Giuliano Terme

AULA MARIANELLI

Inaugurazione nuovo spazio

multifunzionale

18:30 Sala Consiliare

San Giuliano Terme

SANDRO MARIANELLI:

l’uomo, l’insegnante,

lo storico, lo sportivo

Conferenza. Modera il Prof. D. Vaccari

info: 050 819368

25 settembre 15:30-18:30

Parco Alice Bernardi – Ghezzano

POMPIEROPOLI

Pompieri per un giorno

a cura di Gli amici di Ghezzano

e Ass. Vigili del fuoco in congedo

info: 3294924911

26 settembre 21:00

Il Teatro dell’ Alambicco,

presso il Circolo ARCI Globo Verde, presenta:

“Voglia di Volare”, spettacolo improntato sulla

presentazione di brani tratti da Musical internazionali e

alcune canzoni di cantautori italiani, preparati per questo evento.

27 settembre 15:00-19:00

Piazza della Chiesa – San Giuliano Terme

LA VIA DELLE ACQUE

Visite guidate alla sorgente Caldaccoli,

gruppi di 15 persone ogni 30 minuti

a cura di Associazione La Tartaruga,

per gentile concessione di ACQUE SPA

prenotazioni (solo WhatsApp): 3357758406

27 settembre

Corte Byron, Bagni di Pisa

15:30 Azzurro come il cielo

Presentazione libro di Arianna Andreoni,

Giovane Holden Edizioni. Dialoga

con l’autrice Massimo Marianetti

18:00 Vita fronte retro

Presentazione libro di Maurizio Gazzarri,

MdS Editore. Dialoga con l’autore

Fabio della Tommasina di MdS.

Letture di Daniela Bertini

Precedono gli incontri, alle 15:30 e alle 17:30,

gli interventi musicali a cura di Ester Live

info: 050 819368

27 settembre 17:30

Piazza Italia – San Giuliano Terme

PIAZZA DI NOTE

Concerto della Filarmonica Sangiulianese

info: 3930971993

27 settembre 19:00

Parterre – San Giuliano Terme

IN GERSHWIN’S MOOD

La rapsodia in blu raccontata

da George Gershwin

Spettacolo musical-teatrale

a cura di Associazione Il Gabbiano,

Associazione Voices in the Wind

info: 3470341330

27 settembre 21:00

Parterre – San Giuliano Terme

FOYERBACK in Tour

Ne’ arte ne’ parte

Musica Indie, Pop e Rock

info: 050 819368

4 ottobre dalle 15:00

Parco della Pace – Pontasserchio

MATHILDIS

Festa Medievale

a cura di Antitesi Teatro Circo

info: social@antitesiteatrocirco.it

5 ottobre 9:00-19:00

San Giuliano Terme

ANTIQUA

Mercatino dell’Antiquariato

a cura di Pro Loco San Giuliano Terme

info: 3936779665

12 ottobre 15:00-18:30

Largo Shelley – San Giuliano Terme

100 STRADE PER GIOCARE

Spazio ai giochi

a cura di Consulta del volontariato

di San Giuliano Terme

info: 3923348630

19 ottobre 10:00-24:00

Molina di Quosa

FESTA D’AUTUNNO

Gastronomia, artigianato

e intrattenimento

a cura di SOMS, Circolo Arci Molina

di Quosa, Ass. MMA, Ass. Il Piastrone,

Arcieri della Rocca

info: 335494284

dal 30 ottobre

al 1 novembre

Mezzana

MEZZANA PAESE MIO

Fiera paesana

a cura di Misericordia

del Lungomonte, Comitati

paesani e Commercianti

info: 3459624738

PIETRO LEOPOLDO AI

BAGNI DI PISA

28 settembre 17:30

5 ottobre 17:30

10 ottobre 17:30

18 ottobre 16:30

Visita guidata

con intervento teatralizzato

a cura di City Grand Tour

Itinerario gratuito a numero chiuso,

info e prenotazioni:

citygrandtour@gmail.com

Last modified: Agosto 13, 2025