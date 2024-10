Servizio navetta gratuito per la festa di Halloween a Lorenzana

Scritto da admin• 10:11 am• Crespina Lorenzana

CRESPINA LORENZANA – Autolinee Toscane comunica che, in seguito a un accordo con l’amministrazione Comunale di Crespina-Lorenzana, sarà attivato un servizio navetta in occasione della Festa di Halloween “I Vicoli del Terrore” a Lorenzana.

Il servizio sarà operativo dalle ore 18:30 del 31 ottobre 2024 fino alle ore 2:00.

Il percorso della navetta seguirà un tragitto circolare che include via Ciangherotti, via Selvapiana e via Braccio di Valicorbi, per poi rientrare in via Ciangherotti.

Oltre alle fermate già esistenti lungo il percorso, verrà istituita una fermata provvisoria in via Ciangherotti, all’altezza di via Selvapiana, che si trova vicino al centro storico di Lorenzana. Le altre fermate saranno situate nelle vicinanze delle aree di sosta.

La navetta garantirà una frequenza di 5 minuti.

Il servizio è gratuito per gli utenti, poiché l’amministrazione comunale di Crespina-Lorenzana si farà carico delle spese.

Last modified: Ottobre 28, 2024