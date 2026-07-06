Incendio di sterpaglie a Vecchiano, bruciati circa 4mila metri quadrati lungo il Serchio

Written by Redazione• 9:30 am• Vecchiano, Attualità, Cronaca

VECCHIANO- Alle ore 19:50 di domenica 5 luglio, una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta nel comune di Vecchiano, in località Ripafratta/Avane, per un incendio di sterpaglie.

All’arrivo sul posto, il personale dei Vigili del Fuoco, con due mezzi antincendio e un’autobotte proveniente dalla Sede Centrale, ha prontamente estinto le fiamme che avevano interessato sterpaglie e un canneto lungo le sponde del fiume Serchio, impedendo che l’incendio si propagasse all’area circostante.

Al termine delle operazioni, la squadra ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area.

Sul posto erano presenti anche i volontari AIB, inviati dalla SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente) della Regione Toscana.

L’area interessata dall’incendio è di circa 4.000 metri quadrati.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

Last modified: Luglio 6, 2026