Serie BKT. Pisa – Cosenza 1-2. Mazzocchi nel recupero trova la zampata da tre punti. Masucci non basta

Scritto da admin• 1:36 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa esce ancora una volta sconfitto (2-1) davanti al suo pubblico per mano del Cosenza, al termine di una partita nata male con il gol cosentino di Voca e che alla fine sembrava essere stata ripresa da Masucci subentrato a Mlakar che siglava al minuto 94 il pareggio. Ed invece nell’ultima palla della partita su corner, Mazzocchi ha anticipato tutti e battuto Nicolas per la gioia del Cosenza e dei suoi oltre 600 tifosi al seguito.

di Antonio Tognoli

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia nerazzurra, Cosenza in completo bianco. Oltre settemila gli spettatori all’Arena Garibaldi con 650 tifosi provenienti da Cosenza sistemati in Curva Sud. Neanche il tempo di ricordare Vocina con un lungo striscione della Curva Nord maurizio Alberti, che il Cosenza passa: Rispoli riceve a destra e mette in mezzo per Voca che di piatto destro fa secco Nicolas: 1-0. Esultano i tifosi cosentini presenti in Curva Sud. Il Pisa accusa il colpo, ma la risposta nerazzurra è affidata al destro di Mlakar, ma la sfera termina a lato senza deviazione. Attaccano i nerazzurri, Barbieri finisce sulla lista dei cattivi. La squadra di Aquilani va ancora vicino al gol: cross da sinistra di Beruatto per il colpo di testa a centro area di Canestrelli, Micai in qualche modo respinge e nessuno è pronto per il tap-in. Il Pisa continua ad attaccare, il Cosenza si chiude bene all’indietro. Moreo lanciato a rete, viene anticipato in angolo. Le fitte trame ragionate dei nerazzurri cozzano il muro eretto da Caserta dopo il vantaggio. Molti errori in fase di disimpegno e arriva qualche fischio dagòli spalti dell’Arena per i nerazzurri. La formazione rischia di capitolare ancora intorno al minuto 35 quando ancora Rispoli con un diagonale impegna Nicolas che respinge con i piedi. Al 40′ i nerazzurri rimangono anche in dieci: Barbieri commette fallo su Tutino sul filo dell’out su Tutino. E’ la terza volta che la squadra di Aquilani in questo campionato rimane in dieci. Per questi utlimi minuti della prima frazione Marin va a fare il terzino con Aquilani che dispone il Pisa con un 4-1-4-1 con Valoti che va ad occupare il ruolo di mediano puro. Anche D’Orazio finisce sul taccuino di Rutella. Sono tre i minuti di recupero concessi dal fischietto siciliano. Pochi secondi prima del riposo il Cosenza vicinissimo al raddoppio: Tutino in area lascia partire un tiro a giro che a Nicolas battuto sbatte contro il montante. La prima frazione si chiude sull’1-0 per il Cosenza tra i fischi dell’Arena. “Noi vogliamo gente che lotta”, grida la Curva Nord.

IL SECONDO TEMPO. Due cambi nel Pisa ad inizio ripresa: Esteves e Piccinini rilevano Moreo e Veloso. Invariata la formazione del Cosenza. Il Pisa conduce il gioco, ma fatica a trovare spazi. Esteves servito da Piccinini ci prova con un diagonale Micai respinge. Piove sul bagnato per il Pisa che deve rinunciare anche a Vignato (problema all’adduttore), al suo posto si rivede Torregrossa. Nel Cosenza nel frattempo fuori l’autore del gol Voca per Canotto e D’Orazio per Fontanarosa. Il Pisa si presenta dalle parti di Micai al 61′: cross di Torregrossa sul secondo palo per la testa di Beruatto che non riesce nella deviazione. Canotto finisce sulla lista dei cattivi. I nerazzurri faticano a trovare spazio in avanti. La gara è molto spezzettata. Masucci rileva Mlakar molto affatticato. L’Arena applaude il 26 nerazzurro. Ma è il Cosenza ad andare ad un passo dal raddoppio con un tiro di Calò di pochissimo a lato. Negli ultimi minuti il Pisa soffre, Nicolas con una grande parata tiene a galla il Pisa sulla conclusione di Canotto. Beruatto nel recupero con un tiro a giro di destro chiama ancora Micai al grande intervento. Al minuto 94 però Beruatto serve Masucci in area il quale con il sinistro si gira e segna: 1-1. L’Arena esplode. Sembra finita ma il Cosenza nell’ultimo assalto guadagna una punizione sulla tre quarti ed un corner calciato da Calò, dal quale nasce il 2-1 siglato da Mazzocchi che anticipa tutti e mette alle spalle di Nicolas. Finisce 2-1 per il Cosenza.

PISA – COSENZA 1-2

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri, Canestrelli, Caracciolo, Beruatto; Marin, Veloso (46′ Piccinini); Valoti (66′ Barberis), Vignato (58′ Torregrossa), Mlakar (78′ Masucci); Moreo (46′ Esteves). A disp. Loria, Leverbe, Hermannson, Nagy, Jureskin, Calabresi, Arena. All. Alberto Aquilani



COSENZA (4-2-3-1): Micai; Rispoli, Meroni, Venturi, D’Orazio (57′ Fontanarosa); Calò, Praszelik (79′ Viviani); Mazzocchi, Voca (57′ Canotto), Marras (62′ Florenzi); Tutino (62′ Forte). A disp. : Marson, Lai, Cimino, Sgarbi, Arioli, Zilli, Crespi. All. Fabio Caserta



ARBITRO: Rutella di Enna (Ass. Ricci – Niedda). Quarto ufficiale: Bozzetto. VAR: Miele. AVAR; La Penna.

RETI: 6′ Voca (C), 94′ Masucci (P)

NOTE: giornata calda, terreno in ottime condizioni. Ammoniti Barbieri (P), Voca (C), D’Orazio (C), Venturi (C), Forte (C), Canotto (C), Esteves (P), Meroni (C). Al 40′ espulso Barbieri (P) per doppia ammonizione. Angoli 2-3. Rec pt 3′; st 5′. Spettatori 7.009

Condividi la notizia:

Last modified: Settembre 30, 2023