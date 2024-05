Serie BKT. La presentazione dell’ultima giornata di campionato

Scritto da admin• 8:32 am• Pisa SC

PISA – Un arrivo in volata, quello che la 38esima ed ultima giornata del Torneo Cadetto propone con tutti e dieci gli incontri in programma a giocarsi contemporaneamente alle ore 20.30 di venerdì 10 maggio, con sole tre gare a non aver alcun riflesso sulle posizioni di Classifica, essendo viceversa ancora in paliol’assegnazione della seconda Promozione diretta nella Massima Serie fra Como e Venezia, così come sono in quattro (Spezia, Ternana, Bari ed Ascoli) in lotta per la salvezza, un poker da cui una otterrà la permanenza in Serie B, una sarà condannata alla retrocessione e due disputeranno i Playout per decidere la quarta che disputerà il prossimo Campionato di Serie C.

di Giovanni Manenti

Tutto pronto in riva al Lario per festeggiare il ritorno in A del Como atteso da oltre 20 anni, con il “Sinigaglia” ad ospitare un Cosenza ormai senza più nulla da chiedere al proprio Campionato, ma in un match che i padroni di casa devono necessariamente vincere poiché anche in caso di pareggio, se venissero raggiunti dal Venezia che li segue a due punti di distacco, ne sarebbero scavalcati in virtù del vantaggio (3-0 ed 1-2) che i lagunari vantano negli scontri diretti, ancorché questi ultimi debbano recarsi sul non facile terreno del “Picco”, dove lo Spezia cerca i tre punti della matematica certezza di evitare i Playout, poiché anche in questo caso, qualora la sfida termini in parità, i bianconeri liguri rischierebbero di essere scavalcati dalla Ternana qualora la stessa facesse bottino pieno nell’ultimo suo impegno stagionale sul campo neutro di Piacenza contro la già retrocessa Feralpisalò.

Le altre due formazioni invischiate nella lotta per non retrocedere sono attese da altrettanti confronti casalinghi, con la differenza che mentrel’Ascoli ospita al “Del Duca” un Pisa che aspira solo a concludere con onore un Torneo al di sotto delle aspettative della propria tifoseria – e che, peraltro, si presenta in terra marchigiana con la difesa da reinventare data la contemporanea assenza dello squalificato Calabresi e degli infortunati Hermansson, Leverbe e Caracciolo – ilBari, che comunque rispetto ai bianconeri è in vantaggio (1-0 e 2-2) nei confronti diretti, affronta al “San Nicola” un Brescia che, pur certo della partecipazione ai Playoff, può ancora aspirare a migliorare il suo attuale ottavo posto sognando addirittura di piazzarsi sesto (così da disputare in casa il primo turno degli spareggi …) in caso di vittoria, considerando gli impegni in trasferta delle due formazioni che lo precedono.

Queste due altre non sono che la Sampdoria, che è avanti di un punto sui lombardi, che rende visita al Catanzaro che non ha peraltro possibilità di migliorare in alcun modo la sua attuale quinta posizione in Classifica, mentre il Palermo, che di lunghezze ne vanta una sui blucerchiati e due sulle “Rondinelle”, deve sobbarcarsi la più lunga trasferta del Torneo recandosi a Bolzano per affrontare il SudTirolche scenderà in campo con l’orgoglio di mantenere il nono posto in graduatoria, a rappresentare una lieta conferma della straordinaria stagione scorsa che vide gli altoatesini concludere in sesta posizione all’esordio assoluto fra i Cadetti, con i rosanero ancora alla ricerca di una vittoria che manca oramai da 8 turni, ivi comprese pertanto le sei gare disputate con l’avvicendamento in panchina di Mignani in luogo di Corini.

Dove, al contrario, ci si potrà recare allo Stadio con la speranza di potersi semplicemente godere lo spettacolo senza apprensioni di sorta, è al “Mapei Stadium”, dove la Reggiana padrona di casa avrà modo di festeggiare la conquistata salvezza ospitando peraltro i “rivali storici” del Parma già promosso in Serie A per un “derby emiliano” andato per l’ultima volta in scena nella “Città del Tricolore” a metà dicembre 2016 con gli ospiti ad imporsi per 2-0, così come diviene una sorta di preparazione in vista dei Playoff la gara che allo “Zini” oppone i padroni di casa della Cremonese, certa del quarto posto finale, ad un Cittadella che ha centrato la sua ottava salvezza consecutiva, mentre, per concludere, il fanalino di coda Lecco darà il suo malinconico addio al Torneo Cadetto dopo solo 12 mesi dall’esservi riapparso a colmare un’assenza durata oltre 50 anni, ospitando il Modena che, qualora dovesse far bottino pieno in riva al Lario, potrebbe migliorare di molto la sua Classifica rispetto all’attuale 14esima posizione.

