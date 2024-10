Serie BKT. La presentazione dell’ottava giornata

Scritto da Antonio Tognoli• 7:34 am• Pisa SC

Questa sera si torna in campo: apre l’ottava giornata la sfida a porte chiuse del Ferraris tra Sampdoria e Juve Stabia

PISA – Entrato ormai nel vivo, il Torneo Cadetto propone la sua ottava giornata cui farà seguito la seconda delle quattro soste previste per gli impegni delle Nazionali, ed il cui programma si apre con l’anticipo serale di venerdì 4 ottobre fra Sampdoria ed Juve Stabia, per poi proseguire con quattro incontri al sabato pomeriggio ed i restanti cinque in calendario domenica pomeriggio, tutti alle ore 15.

di Giovanni Manenti

Il match di apertura del “Luigi Ferraris” fra due squadre rilanciate dal turno precedente, offre alla Sampdoria, in caso di affermazione sulla Juve Stabia, di centrare la terza vittoria consecutiva nonché di raggiungere i campioni a quota 11 in Classifica, così da porsi alle spalle lo stentato avvio stagionale, in una gara che ha un solo precedente risalente ad inizio dicembre 2011 e concluso in parità sull’1-1 con Pozzi ad evitare al 90′ la sconfitta per i blucerchiati, nel mentre il programma del sabato vede i riflettori puntati sulla “Cetilar Arena” dove il Pisa Capolista è chiamato a riscattare la sconfitta di domenica scorsa a Castellammare di Stabia ospitando la “matricola terribile” Cesena dovendo molto probabilmente fare ancora a meno di Tramoni, per una sfida andata per l’ultima volta in scena all’ombra della Torre Pendente ad inizio aprile 2017 e che vide i bianconeri romagnoli imporsi per 1-0 grazie al centro di Ciano, con Mister Inzaghi a voler proseguire nel cammino che davanti al suo pubblico lo ha sinora visto conquistare tre vittorie ed un pari.

A cercare di approfittare di un eventuale altro passo falso della Capolista è lo Spezia di Mister D’Angelo, unica squadra ancora imbattuta, che al “Picco” affronta una Reggiana a digiuno di vittorie da quattro turni, con la speranza di continuare nella serie positiva che lo ha sinora visto conquistare i tre punti nelle prime altrettante uscite fra le mura amiche, con il desiderio altresì di riscattare la battuta d’arresto patita a fine settembre dello scorso anno, allorché ad imporsi furono gli emiliani con un 2-1 che vide Gondo protagonista con una doppietta, mentre sulla carta non dovrebbe avere problemi il Sassuolo nell’incontro che lo oppone al Cittadella al “Mapei Stadium”, ancorché il cammino delle due squadre veda gli emiliani tutt’altro che imbattibili in casa (una vittoria, un pari ed una sconfitta sinora) e, di contro, i veneti ad aver conquistato in trasferta (contro Brescia e Modena) le loro uniche due vittorie in Campionato, pur se la tradizione sia per loro alquanto sfavorevole, avendo conquistato un solo pareggio (1-1 ad inizio marzo 2011) nelle cinque visite in terra emiliana fra i Cadetti.

Conclude il programma del sabato la sfida della parte bassa della Graduatoria fra il Frosinone e la Carrarese, con i padroni di casa, reduci dall’aver conquistato venerdì scorso la prima vittoria sul campo del Cittadella, a voler proseguire su tale strada per uscire quanto prima dalla “zona calda”, mentre gli apuani, sinora sempre usciti sconfitti in trasferta, devono cercare di invertire una tale rotta onde evitare di restare staccati dal gruppo delle squadre che lottano per la salvezza, mentre il match più interessante fra quelli in programma domenica 6 ottobre è senza dubbio quello del “Danilo Martelli”, dove il Brescia – una delle sole due squadre, l’altra è il SudTirol, a non aver mai pareggiato – è chiamato al secondo derby lombardo consecutivo, rendendo visita ad un Mantova che negli ultimi cinque turni ha alternato sconfitte e vittorie, per una sfida che non si aggiudica da fine marzo 2007, un 2-1 in rimonta deciso da una doppietta di Caridi.

Altrettanto interessati gli incontri che, al “Renzo Barbera”, vedono il Palermo affrontare la Salernitana, con i rosanero alla disperata ricerca di centrare il primo successo fra le mura amiche dopo aver ottenuto altrettante vittorie nelle ultime tre trasferte, mentre per i campani l’inizio di stagione si sta rivelando sicuramente inferiore alle attese, con l’ultima affermazione risalente alle terza giornata (3-2 in rimonta sulla Sampdoria) ed un eventuale nuovo passo falso potrebbe mettere a rischio la posizione del tecnico Martusciello, sperando nella tradizione favorevole che nei cinque precedenti di questo nuovo Millennio li ha visti uscire sconfitti in una sola occasione (0-3 a fine dicembre 2017), così come allo “Zini” la Cremonese deve scacciare il brutto primo tempo di lunedì scorso a Brescia, ospitando peraltro un Bari in serie positiva da cinque turni dopo il disastroso avvio di Torneo, e che, fra l’altro, si è imposto in terra lombarda negli ultimi due precedenti, con l’identico punteggio di 1-0 sia a fine agosto 2023 (rete di Sibilli) che nel meno recente metà febbraio 2018, con stavolta Salvatore D’Elia nelle vesti di match winner.

Ottava giornata che si conclude con due sfide delicate in ottica salvezza, in quanto il Catanzaro affronta al “Ceravolo” il Modena con la speranza di ottenere la seconda vittoria stagionale che gli consentirebbe di scavalcare in Classifica gli emiliani protagonisti sinora di un andamento altalenante (un solo successo negli ultimi cinque turni) e che si recano in Calabria con la speranza di ripetere l’impresa dello scorso inizio novembre allorché una rete nel recupero dell’albanese Kleis Bozhanaj regalò i tre punti ai “canarini”, al pari del Cosenza che, ospitando il SudTirol al “Gigi Marulla” deve giocoforza cercare la vittoria per agganciare una posizione più tranquilla di una Classifica condizionata dalla penalizzazione di quattro punti inflittagli, ancorché gli altoatesini non abbiano sinora mezzi termini (vittoria o sconfitta) e siano altresì reduci da un solo successo nelle ultime cinque giornate, per un risultato di parità viceversa ottenuto nei due soli precedenti tra le due formazioni nel Torneo Cadetto.

Programma ottava giornata Serie B 2024-’25: .

Venerdì 4 ottobre 2024, ore 20:30

Sampdoria – Juve Stabia

Sabato 5 ottobre 2024, ore 15:

Frosinone – Carrarese

Pisa – Cesena

Sassuolo – Cittadella

Spezia – Reggiana

Domenica 6 ottobre 2024, ore 15:

Catanzaro – Modena

Cosenza – SudTirol

Cremonese – Bari

Mantova – Brescia

Palermo – Salernitana

Last modified: Ottobre 4, 2024