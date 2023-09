Serie BKT. La presentazione dell’ottava giornata. Spicca Cremonese – Parma

Scritto da admin• 5:52 am• Pisa SC

PISA – Archiviato anche il secondo turno infrasettimanale, il torneo cadetto torna in campo nel weekend tra sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre per disputare l’ottava giornata, con i dieci incontri equamente ripartiti tra le due date ed il cui programma si conclude con l’incontro più atteso tra Cremonese e Parma, in calendario alle 18:30 di domenica.

Al sabato, viceversa, il “piatto forte” è costituito dalla sfida che, al “Braglia” di Modena oppone i padroni di casa, tuttora imbattuti ma reduci da tre pareggi consecutivi, affrontare un Venezia che proprio martedì scorso ha conosciuto la prima battuta d’arresto stagionale contro il Palermo ed è pertanto atteso ad un pronto riscatto se vuole confermare le ambizioni della vigilia, con la speranza di poter tornare a far bottino pieno in terra emiliana come avvenuto ad ottobre 2016 in Serie C, allorché i lagunari si imposero per 2-1, così come spera di tornare ad assaporare la gioia dei tre punti il Brescia che, pur anch’esso ancora imbattuto, non è andato oltre due pareggi per 0-0 nelle ultime uscite, ed ha ora l’occasione di riprendere il cammino ospitando un Ascoli che, al di là del successo per 2-0 ottenuto sulla Ternana, non sembra ancora aver maturato l’attesa crescita, non potendo neppure trovare conforto nella tradizione, visto che l’ultima affermazione dei bianconeri marchigiani al “Rigamonti” data five dicembre 2017, un 1-0 a firma Buzzegoli.

Reduce dal doppio impegno esterno contro Feralpisalò e Reggiana, il Pisa torna all’Arena Garibaldi per affrontare il Cosenza con la speranza di regalare ai propri tifosi una vittoria che, fa le mura amiche, manca dal 18 marzoscorso, con Mister Aquilani ad aver recuperato l’intero organico a sua disposizione (fatti salvi i lungo degenti Matteo Tramoni e D’Alessandro …) e fiducioso nel vedere confermati i progressi sul piano del gioco fatti registrare martedì scorso al “Mapei Stadium”, pur dovendo incontrare una formazione come quella calabrese non nuova a “colpi grossi” in trasferta, l’ultimo dei quali sabato scorso a Palermo, nel mentre il programma della gare alle ore 14:00 si completa con la delicata sfida fra una Feralpisalò galvanizzata dal primo successo della sua Storia in Serie B colto nel derby con il Lecco ed uno Spezia per il cui allenatore Massimiliano Alvini potrebbe trattarsi dell’ultimo appello.

Conclude il programma del sabato un altro match che interessa la parte bassa della Classifica e cheal “Libero Liberati” di Terni vede i padroni di casa, penultimi con soli due punti, ma sinora penalizzati oltre misura dai risultati rispetto alle prestazioni fornite, affrontare una Reggiana imbattuta da quattro turni e che intende proseguire la serie positiva, mentre in casa rossoverde si spera in una replica del 2-0 peraltro risalente a fine aprile 2012, mentre la domenica si apre con il quanto mai interessante confronto del “Renzo Barbera”, dove il Palermo, reduce dal confortante successo sul Venezia, intende confermare la propria veste di “avversaria numero uno” della Capolista Parma, dovendo però fare i conti con un Sudtirol che sta proseguendo sullo stesso percorso che ne ha caratterizzato la straordinaria stagione scorsa, e che esattamente un anno fa, l’1 ottobre 2022, seppe dare ai rosanero un dispiacere, imponendosi per 1-0 che porta la firma di Odogwu.

Domenica di grandi sfide, anche per quanto concerne il sorprendente Como che, dopo aver inanellato una striscia di quattro affermazioni consecutive, va a fare visita ad un Bariviceversa reduce dalla prima battuta d’arresto stagionale a Parma e che spera di regalare la prima vittoria interna ai propri tifosi, così come avvenuto a metà aprile 2016 con un netto 3-0 mentre, di contro, i lariani non hanno mai colto l’intera posta al “San Nicola”, con viceversa un match quanto mai delicato ad andare in scena al “Marassi” fra una Sampdoria in netta crisi e sempre sconfitta nei tre precedenti turni casalinghi opposta al Catanzaro che la sopravanza di 9 punti in Classifica, per una sfida che richiama lontani trascorsi di Serie A, l’ultimo dei quali risale esattamente a 41 anni fa e concluso con un 4-2 a favore dei blucerchiati.

Con il programma delle ore 16:15 a concludersi con il Cittadella, chiamato a riscattare la sconfitta contro il Como patita nell’ultima gara disputato al “Tombolato”, ad ospitare il fanalino di coda Lecco in un match che, in fase di previsione, non dovrebbe costituire un ostacolo insormontabile per i veneti padroni di casa, ecco che l’ottavo turno si completa con la sfida più attesa che vede la Capolista Parma rendere visita ad una Cremonese che, dopo una partenza a rilento, intende ora ridurre il prima possibile il distacco dal vertice della Graduatoria, potendo contare sulla vena realizzativa del proprio attaccante ;Massimo Coda e sulla classe dell’ex parmense Franco Vazqyez, oltre a sperare nella replica del 2-1 al “tardini” ottenuto a metà settembre 2021, parole e musica di Fagioli e Vido.

