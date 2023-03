Serie BKT. La presentazione della trentesima giornata

Scritto da admin• 3:19 pm• Pisa SC

PISA – Entrato nella “fase calda” della stagione, il torneo cadetto propone per la sua 30esima giornata il classico format composto dall’anticipo del venerdì sera tra Palermo e Modena, cui segue il “piatto forte” con ben 8 incontri al sabato pomeriggio e quindi concludersi con il posticipo della domenica pomeriggio fra Ternana e Bari.

di Giovanni Manenti

Come detto, ad aprire le danze è il confronto tra Palermo e Modena, ovvero due formazioni divise (39 a 38) da un solo punto in Classifica e che vantano entrambe giustificate ambizioni di accesso alla Zona Playoff, con i padroni di casa a tornare al “Renzo Barbera” dopo due pareggi in trasferta a Pisa e Cittadella e desiderosi di regalare ai propri tifosi una vittoria che manca oramai da ben 6 turni, affrontando peraltro un Modena che sabato scorso contro il Pisa è tornato al successo dopo tre battute d’arresto consecutive, per una sfida che in Serie B non si disputa da oltre 9 anni, risalendo l’ultimo confronto a fine gennaio 2014 e concluso a reti bianche.

Il ricco menù del sabato pomeriggio propone propone due gare “testa coda” per le prime due della graduatoria, con la Capolista Frosinone ad affrontare al “Benito Stirpe” un Cosenzarigenerato dalle ultime due vittorie interne contro Reggina e SPAL, ma che sembra destinato al ruolo di vittima sacrificale visto anche il suo ruolino in trasferta che parla di una sola vittoria a fronte di ben 10 sconfitte, dovendo oltretutto fare a meno di ben tre pedine importanti quali Marras, Rigione e Rispoli appiedati dal Giudice Sportivo, nel mentre il Genoa si reca a Brescia per sfidare le “Rondinelle” che vantano un quanto mai imbarazzante rendimento negativo che parla di 15 turni senza vittoria, pur se reduci da tre pareggi nelle ultime uscite che fanno sperare i propri tifosi, anche se pure la tradizione non gioca a loro favore, visto che l’ultima affermazione interna contro i rossoblù liguri risale addirittura ad inizio dicembre 1998, un 3-1 recante la firma di Dario Hubner. autore di una doppietta.

Sfida “testa coda” anche per il SudTirol che, dopo il pari a reti bianche contro il Parma, attende tra le mura amiche una SPAL reduce viceversa dalla pesante, in termini di Classifica, sconfitta di Cosenza e che non più permettersi di perdere punti se vuole continuare ad alimentare speranze di salvezza, pur dovendo confrontarsi con la formazione che attualmente detiene la miglior serie positiva di imbattibilità essendo altresì l’unica squadra a non aver ancora conosciuto sconfitte nel Girone di ritorno, mentre nelle posizioni di immediato rincalzo spicca il confronto del “Granillo” fra Reggina e Cagliari, entrambe appaiate a quota 42 (ancorché gli amaranto calabresi abbiano una partita da recuperare) e con i padroni di casa a fare affidamento sulla tradizione che, nelle ultime 5 sfide disputare nella Massima Serie, li ha sempre visti uscire dal campo vittoriosi.

Dell’esito del citato confronto cercherà di trarre profitto il Pisa, che all’Arena Garibaldi ospita un’altra, peraltro inattesa alla vigilia, pericolante, vale a dire il Benevento che si reca in Toscana privo del suo uomo migliore, vale a dire Tello (autore di 4 delle ultime 5 reti dei giallorossi campani), mentre i nerazzurri sono chiamati al riscatto dopo la sconfitta della scorsa settimana a Modena potendo altresì contare su di una tradizione favorevole, così come cercherà di non perdere contato con la Zona Playoff il Parma – che attualmente occupa l’ottavo ed ultimo posto disponibile con 41 punti – recandosi a far visita in riva al Lario ad un Como in ripresa in questo Girone di ritorno in cui ha già conquistato 14 punti e che spera, pertanto, di consolidare la propria posizione di centro Classifica lasciandosi alle spalle le preoccupazioni di retrocessione.

Reduce da due sconfitte consecutive che lo hanno fatto ricadere al limite della zona sicurezza, l’Ascoli ospita al “Ciro e Lillo Del Duca” un Venezia che non riesce ad uscire dalle sabbie mobili della bassa Classifica, con il successo che manga ai lagunari oramai da 5 turni e chiamati altresì a riscattare la sconfitta per 0-2 dell’andata, ancorché l’ultima vittoria conquistata in terra marchigiana risalga oramai a 20 anni fa, un 2-1 di inizio marzo 2003, mentre quanto mai interessante si rivela il confronto del “Tombolato” fra Cittadella e Perugia per evitare i Playout di fine stagione, con i padroni di casa che stanno “tirando il fiato” dopo l’ottimo inizio di Girone di ritorno che li aveva visti conquistare ben 14 punti nelle prime 7 giornate.

A concludere il programma, il posticipo domenicale fra la Ternana che non ha nelle ultime uscite raccolto quanto le prestazioni avrebbero meritato e che comunque deve cercare di tornare ad assaporare la gioia dei 3 punti che in casa umbra mancano oramai da 7 giornate, ospitando peraltro il Bari che scenderà in campo già a conoscenza dei risultati delle più dirette concorrenti per la Promozione per confermare altresì la propria “tendenza esterna” che ha visto sinora i rossoblù pugliesi collezionare in trasferta ben 28 dei 50 punti totalizzati, miglior rendimento di tutto il Torneo con già 8 vittorie al proprio conto.

Last modified: Marzo 16, 2023