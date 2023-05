Serie BKT. Al via i play-off con SudTirol – Reggina e Cagliari – Venezia

Scritto da admin• 11:01 am• Pisa SC

PISA – Al via oggi venerdì 26 maggio con Sudtirol-Reggina alle ore 20.30 il turno preliminare dei play-off del campionato di serie BKT. Chi vince, ospiterà il Bari, lunedì 29 maggio, nella semifinale d’andata e poi affronterà i biancorossi, venerdì 2 giugno, in Puglia.

L’altro turno preliminare vede impegnate sabato 27 maggio vede di fronte Cagliari e Venezia in Sardegna ed in palio c’è un biglietto per la doppia sfida contro il Parma (30 maggio a Cagliari o a Venezia, 3 giugno in Emilia-Romagna).

L’ultimo step è rappresentato dalla doppia finale dell’8 e dell’11 giugno. Tutte le partite sono programmate per le 20.30.

