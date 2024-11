Serie A2 Calcio a 5. Il Futsal Pontedera riceve l’Atlante Grosseto al PalaPonticelli per allungare la striscia positiva

Written by admin• 2:17 pm• Pisa, Pontedera, Sport, Sport

PONTEDERA – C’è un nuovo derby toscano all’orizzonte per il Futsal Pontedera. Sabato 30 novembre) i bianconeri riceveranno al PalaPonticelli di Santa Maria a Monte la visita dell’Atlante Grosseto, con fischio d’inizio alle ore 15.

Gli uomini di mister Ettore Sardelli arrivano a questa sfida sulle ali dell’entusiasmo dopo aver conquistato la prima vittoria esterna settimana scorsa in casa del Kappabi Potenza Picena. “È stata una partita che si è subito messa sui binari giusti. – ha raccontato Samuele Montorzi, autore di una doppietta contro i potentini – Dopo 2 minuti abbiamo sbloccato il risultato con un gol quasi inaspettato e passare subito in vantaggio quando affronti una squadra che è nella tua stessa zona di classifica ti permette di affrontare il resto della partita con un altro atteggiamento. Subito dopo il pareggio abbiamo reagito immediatamente riportandoci avanti e siamo riusciti a portarla a casa. Abbiamo giocato un secondo tempo praticamente perfetto, concretizzando gran parte delle azioni offensive che abbiamo costruito. Loro sono stati pericolosi, ma Cerri ha fatto delle ottime parate e abbiamo così portato a casa il bottino pieno”.

Vincere contro il Potenza Picena ha regalato a Mangione e compagni tre punti davvero pesanti in uno scontro diretto che metteva di fronte due squadre che avevano tanta voglia di cominciare a risalire posizioni e togliersi dai bassifondi della classifica. “Fare risultati come questi – ha continuato Montorzi – ci aiuta a trovare certezze ed equilibri. Siamo un gruppo abbastanza nuovo, con diversi ragazzi arrivati in estate. La squadra sta iniziando a girare. Le prestazioni ci sono sempre state, i risultati un po’ meno. Nelle ultime due settimane, tra il pareggio con il Real Fabrica di Roma e la vittoria sul Kappabi Potenza Picena, qualcosa è cambiato. Abbiamo dimostrato di poter essere pericolosi contro chiunque, dalla prima all’ultima in classifica”.

Di fronte questa settimana il Futsal Pontedera si troverà un Grosseto riposato dopo il turno di riposo osservato lo scorso sabato. Riuscire ad allungare a tre la striscia di risultati utili consecutivi darebbe sicuramente una grande iniezione di fiducia a tutto lo spogliatoio bianconero.

Last modified: Novembre 29, 2024