Maurizio Nerini (Fdl): “Le osservazioni de La Città Ecologica sul Centro Sportivo del Pisa un condensato di inesattezze farcite di presupponenza”

Written by admin• 2:10 pm• Attualità, Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Maurizio Nerini Capogruppo FdI sulle 11 osservazioni riguardo il Centro Sportivo del Pisa de La Città Ecologica.

“Ho letto con attenzione le 11 osservazioni de La Città Ecologica contro il Centro Sportivo del Pisa. A dispetto di un parere favorevole del Genio Civile vorrebbero far revocare in autotutela il piano attuativo, non approvandolo, perché la zona ha alta pericolosità idraulica, ma tutto è già stato chiarito. Secondo loro si deve rifare tutta l’istruttoria da capo e rimandare al Consiglio Comunale, ma è un Piano Attuativo che è di competenza di Giunta. Stoppare tutto perché non si fa “forestazione urbana e valorizzazione culturale”, il verde sportivo non è verde sportivo se privato e vorrebbero che altre associazioni sportive usassero i campi che il Pisa va a costruirsi. Non vogliono che strada, area a parcheggio e sistemazioni a verde siano definiti successivamente con specifici accordi di convenzione, quando si fa sempre cosi. Dicono che non ci sono parcheggi sufficienti, ma non vogliono parcheggio nell’area comunale di circa 2500mq per lasciare la zona nelle condizioni attuali, non fruibile, salvando però i pioppi spontanei e che il percorso di collegamento tra Parcheggio Scambiatore, Cimitero e Tumulo del Principe etrusco dovrebbe essere solo ciclopedonale, modificando addirittura l’accesso dei mezzi di soccorso e di servizio all’intera struttura. Poi dice che mancherebbero i calcoli sul consumo di suolo e sulla impermeabilizzazione, ma se ci si fanno almeno 6 “campi” da calcio, estremamente drenanti, quale consumo di suolo c’è? Addirittura non vogliono che una baracca esistente si recuperi diventando il Quartier Generale che il Pisa ha bisogno. Un condensato di inesattezze farcite di presupponenza che fanno risultare l’appellativo di “Città ideologica” quanto mai azzeccato”.

Maurizio Nerini Capogruppo FdI

Last modified: Novembre 29, 2024