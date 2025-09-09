Serata d’Autore al Circolo CREC

Written by admin• 3:19 pm• Pontedera, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Il Circolo CREC è lieto di ospitare una nuova “Serata d’Autore” dedicata alla fotografia d’impegno sociale e alla testimonianza visiva.

L’appuntamento è per giovedì 11 settembre 2025, alle 21.15.

Protagonisti della serata saranno Giovanni Frescura e Luigi Carrieri, che presenteranno il loro progetto fotografico realizzato a quattro mani in Ciad e commissionato dalla GIZ, agenzia federale tedesca di riferimento mondiale per la cooperazione internazionale e l’istruzione.

Il lavoro nasce da un’esperienza diretta sul campo e da una riflessione condivisa sull’Africa subsahariana: un racconto intenso e profondo delle sfide quotidiane e delle trasformazioni in atto nel Paese africano. Dal progetto è stata tratta una mostra fotografica, inaugurata alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e oggi in tour in varie città europee.

Sarà una serata di immagini, parole e confronto, per riflettere sul potere della fotografia come strumento di documentazione, consapevolezza e cambiamento.

Dove: Circolo CREC

Quando: Giovedì 11 settembre 2025

Orario: Inizio ore 21:15

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Collegamento online: per ricevere il link, scrivere a segreteria@crecpontederafotografia.it

FOTO TRATTA DALLA PAGINA FACEBOOK CREC.

Last modified: Settembre 9, 2025