15ª Festa Provinciale delle Acli di Pisa e Lucca: “Il coraggio della pace”

PISA – L’apertura della 15ª Festa provinciale delle Acli di Pisa e Lucca, intitolata “Il coraggio della pace”, è prevista per venerdì alle 15 presso il circolo “Tellini” di San Prospero (Cascina), con i saluti del presidente nazionale Emiliano Manfredonia e di quello provinciale Andrea Valente. Seguirà un momento di lavoro e confronto con i lavoratori di Caf e Patronato Acli. La due giorni si concluderà sabato alle 21.30 con lo spettacolo di Andrea Arena, artista che racconta storie con la sabbia.

La manifestazione propone una serie di iniziative ed eventi in programma tra venerdì e sabato nella suggestiva cornice del circolo. “La pace è l’urgenza e la priorità del nostro tempo – spiega Valente – e le Acli nazionali l’hanno posta al centro della riflessione e delle attività dei prossimi mesi. La festa sarà il nostro punto di partenza”.

Programma di venerdì:

Ore 18: Presentazione del bilancio sociale del Patronato, a cura del direttore Simone Fulghesu e del presidente Renato Lemmi.

Ore 18: Presentazione del bilancio sociale del Patronato, a cura del direttore Simone Fulghesu e del presidente Renato Lemmi. A seguire, tavola rotonda "Patronato Acli, una porta aperta a tutti" con gli interventi di: Monsignor Emanuele Morelli, delegato regionale Caritas Andrea De Conno, Federsanità Anci Michela Ciangherotti, presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza INPS Pisa Paolo Ricotti, presidente nazionale del Patronato Acli

Serata musicale con i Mercanti di Stelle.

Programma di sabato:

Ore 16: Incontro formativo per i rappresentanti dei circoli “Il coraggio di costruire insieme: laboratorio di futuro”

Ore 16: Incontro formativo per i rappresentanti dei circoli "Il coraggio di costruire insieme: laboratorio di futuro"
Ore 18.30: Celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Antonio Cecconi, accompagnatore spirituale delle Acli di Pisa e Lucca

Ore 21.30: Spettacolo di Andrea Arena

In entrambe le serate sarà aperta la cucina. Per le cene è necessaria la prenotazione:

Email: segreteria.pisa@acli.it

segreteria.pisa@acli.it Telefono: 392 3494890

