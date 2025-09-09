Autolinee Toscane: modifiche alle corse scolastiche dal 15 settembre. Le corse raggiunte Piazza Sant’Antonio non proseguiranno più verso la Sesta Porta

Written by admin• 4:25 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Autolinee Toscane informa che, con l’avvio del nuovo anno scolastico, dal 15 settembre 2025 entreranno in vigore alcune modifiche ai percorsi delle linee scolastiche 10, 70 e 80 dirette al Complesso “Concetto Marchesi” di Pisa.

Le corse, una volta raggiunta la fermata di Piazza Sant’Antonio, non proseguiranno più verso la Sesta Porta, ma devieranno su via Crispi. Questo nuovo percorso consentirà agli studenti di raggiungere la scuola più rapidamente, riducendo i rischi di rallentamenti dovuti al traffico mattutino e garantendo un regolare accesso alle lezioni.

Novità sulle fermate:

Su richiesta della Provincia di Pisa , anche le linee extraurbane potranno effettuare la discesa presso la fermata “Flamini 1” , a beneficio degli studenti dell’Istituto “Matteotti”.

Tutte le corse interessate, inclusa la linea 13 in partenza alle 7:45 dalla stazione, raggiungeranno la nuova fermata "Valgimigli – Complesso Marchesi", dotata di golfo protetto che permette agli studenti di accedere direttamente al marciapiede davanti alla scuola senza attraversare la carreggiata, migliorando sicurezza e comodità.

Queste modifiche fanno parte di un intervento più ampio definito da Autolinee Toscane durante l’estate, in preparazione del rientro a scuola e al lavoro di studenti e pendolari.

Sul sito di AT, alla pagina Servizi Scolastici, è possibile consultare linee, tratte e orari aggiornati delle corse in partenza dal 15 settembre, adeguati anche al calendario scolastico e agli orari di entrata e uscita delle scuole. Nelle prime settimane, alcune istituzioni potrebbero variare giorni e orari di ingresso o uscita: si consiglia quindi di verificare sempre gli aggiornamenti online prima di mettersi in viaggio.

Il sito fornisce inoltre informazioni su tariffe, modalità di acquisto dei titoli di viaggio e FAQ. Autolinee Toscane ricorda che per acquistare un abbonamento è necessario registrarsi sullo shop online “my AT”. Tutta la procedura, con guida alla registrazione e all’acquisto, è disponibile qui: Dove acquistare.

Queste informazioni consentono a lavoratori, famiglie e studenti di pianificare in anticipo i propri spostamenti e acquistare i titoli di viaggio necessari.

