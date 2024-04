Sequestro e confisca di un cane di proprietà: a febbraio azzannò un bambino in un bar

Scritto da admin• 9:11 am• Pisa, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE, Tutti

Operazione congiunta tra Polizia Municipale e Guardie Zoofile Nogra di Pisa

PISA – Con un operazione congiunta tra Polizia Municipale e Guardie Zoofile Nogra di Pisa, nella giornata di mercoledì 10 aprile, si è proceduto al sequestro finalizzato a confisca di un cane di proprietà in Via Fiorentina a Pisa.



di Antonio Tognoli



Il cane di razza Pittbull, il 24 febbraio scorso all’interno di un pubblico esercizio si era avventato contro un bambino di sei anni, azzannandolo all’avambraccio destro e trascinandolo a terra per alcuni metri. A seguito dell’aggressione, il minorenne riportava lesioni per le quali veniva stilato, dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cisanello un referto di 45 giorni di prognosi conseguente ad un morso, complicato da una ferita profonda all’avambraccio destro, trauma cranico, escoriazione naso e frontale destro.

Il cane di proprietà di G. A. residente a Pisa da anni con precedenti di polizia (al momento dell’aggressione del piccolo non aveva il guinzaglio e la museruola) è stato trasportato proprio in data mercoledì 11 aprile presso il canile intercomunale di Pisa in via definitiva.

Il proprietario del cane adesso dovrà sostenere le spese di mantenimento e dell’intervento terapeutico comportamentale dell’animale, sino al momento di un’eventuale cambiamento di proprietà, ai sensi dell’art. 5 della L.R.T. 59/2009 che recita: “avrà facoltà di rinunciare alla custodia del cane dichiarato a rischio potenziale elevato, tuttavia è obbligato a sostenere le spese di mantenimento e dell’intervento terapeutico comportamentale, sino al momento di un’eventuale cambiamento di proprietà”.

