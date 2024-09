“September, Childhood Cancer Awareness Month”. Con Agbalt il 25 settembre accendi il cuore sotto la Torre Pendente

Scritto da admin• 4:47 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Ogni anno nel mese di settembre, centinaia di associazioni di genitori di bambini e adolescenti che hanno contratto tumori o Leucemie, riunite nella rete Childhood Cancer International – CCI, Federazione Italiana Associazioni Genitori Oncologia Pediatrica – Fiagop, danno vita in tutto il mondo ad attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle istituzioni sui tumori in età pediatrica per difendere il diritto all’accesso alle cure d’eccellenza e alla migliore qualità di vita per tutti i bambini e gli adolescenti colpiti da cancro.

Il 25 settembre alle ore 18.30 in Piazza dei Miracoli a Pisa sotto la Torre pendente i bambini, i ragazzi, i genitori ed i volontari si uniranno in un solo cuore, quello che unisce tutti, per poter dare più forza alla speranza. Sempre il 25 settembre dalle ore 8.30 alle ore 10.30 presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Cisanello di Pisa AGBALT in collaborazione con AVIS saranno impegnate a chiamare a raccolta i donatori, con particolare riferimento alla donazione di sangue ed emoderivati per oncologia ed ematologia pediatrica: il sangue è un dono prezioso nei momentipiù delicati delle terapie. DONIAMO AFFINCHE’ LE SCORTE NECESSARIE SIANO SEMPREDISPONIBILI!! Si ringraziano l’Opera della Primaziale Pisana, il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Cisanello di Pisa e AVIS.



In Italia il numero di neoplasie maligne atteso per ogni anno nella fascia di età 0 – 19 anni à di circa 2.200 casi, circa 1.400 bambini e 800 ragazzi. Grazie agli straordinari progressi compiuti dalla ricerca accademica e clinica l’80% percento di loro guarirà ma circa 500 tra bambini e ragazzi non sopravvivrà al tumore, a causa di una diagnosi

tardiva, perché non c’è una cura, oppure perché è vecchia di decenni e inefficace. La ricerca sui nuovi farmaci si concentra sui tumori degli adulti: a fronte di decine di nuovi farmaci per adulto, nel corso degli ultimi decenni sono stati autorizzati ben pochi farmaci oncologici pediatrici. È proprio in questo contesto che FIAGOP in collaborazione con AGBALT OdV promuove la nuova campagna di sensibilizzazione “Accendi d’Oro, Accendi la speranza 2024” che da lunedì 23 a sabato 28 settembre propone sul territorio nazionale questa importante iniziativa pubblica.





