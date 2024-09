Matteo Trapani (PD): “Assurdo scegliere Piazza Viviani come piazza sperimentale del mercato senza coinvolgere cittadini e associazioni”

Scritto da admin• 4:41 pm• Pisa, Politica

PISA – “Troviamo assurdo che i consiglieri di maggioranza, senza alcun coinvolgimento di cittadini e associazioni di categoria abbiano votato una mozione dove individuano una nuova sede per sperimentare il mercato del litorale nella nuova piazza Viviani”. afferma Matteo Trapani consigliere comunale PD.

“Tutto ciò è avvenuto nel silenzio del sindaco che solo due anni fa aveva fatto approvare il piano del commercio. Una mozione non discussa qualche mese fa grazie al nostro intervento in consiglio comunale e delle associazioni di categoria che chiedevano degli approfondimenti. Ieri la maggioranza ha bocciato anche tutti gli emendamenti che avevo presentato dove si chiedeva preliminarmente uno stanziamento per la riqualificazione del lungomare (da alberature a panchine, da ringhiere a illuminazione, da marciapiedi a piste ciclabili), uno studio preliminare e un progetto riguardante le opzioni per un eventuale spostamento e il preliminare coinvolgimento di associazioni di categoria e cittadini in un percorso partecipativo. La maggioranza ha votato contro identificando senza alcuno studio né confronto una nuova sede. Un metodo sbagliato su una questione che invece andava affrontata sia tecnicamente che attraverso un vero coinvolgimento. Come è possibile stabile a priori se quella sia la scelta migliore, se è fattibile tecnicamente, se e quali impatti sul traffico, se e quali impatti su residenti e commercianti. Sarebbe il caso che il sindaco iniziasse a svolgere il suo ruolo ponendosi veramente il tema di come migliorare alcune zone della nostra città, renderle più sicure e vivibili, dialogare con esercenti e residenti per capire lo sviluppo, invece di rincorrere quello che passa per la testa a chi è a lui vicino, come accaduto questa estate per la gestione di Tirrenia e in generale per le decisioni prese negli ultimi mesi”.

Last modified: Settembre 24, 2024