Seicento cuori nerazzurri al “Liberati” sovrastano il tifo locale

TERNI – Trasferta numerosa in quel di Terni per la tifoseria nerazzurra. In circa 600 supporters hanno raggiunto la città dell’Acciaio con i classici pulman dei Clubs, dal Coordinamento di Liana Bandini, al Club Autonomo di Marco e Sabrina Pavolettoni, al Kinzica Group di Claudia Gambini e Chiara Frassi ed alla Gradinata di Alessio Pellegrini, seguiti da singoli tifosi nerazzurri, con in testa i gruppi della Nord.



dì Maurizio Ficeli



Bello il colpo d’occhio all’interno del settore loro occupato pavesato di striscioni,dai gruppi della Nord fino ai semplici club fra cui notiamo Ponsacco e San Romano, con sventolio di bandieroni e tamburi. Schermaglie con la tifoseria locale, amica dei tifosi livornesi, mentre i pisani sono notoriamente alleati dei perugini, acerrima nemici dei rossoverdi, dai quali parte il coro “voi siete come Perugia”.

Iniziano le ostilità con i tifosi nerazzurri che cantano “Alè Ale il Pisa Ale” seguito da “sempre insieme a te, Pisa Sporting Club”. La partita ristagna sul pari ma la rumba del tifo nerazzurro continua imperterrita:”Tutti insieme canteremo, forza nerazzurri ole”,seguito da “Non ti arrendere mai, siamo sempre con te e mai ti lascerò”. Ed al 23′ il Pisa va in vantaggio con un gol del corso Lisandru Tramoni, che batte imparabilmente Iannarilli, mandando in visibilio i circa 600 tifosi nerazzurri presenti al “Liberati” che cantano irrefrenabilmente :”Forza Pisa, Forza Pisa”,gridando con forza :”e facci un gol, fallo per la Nord, Ale, Ale, Ale, oh!”. E dopo 2′ di recupero, le squadre fanno rientro negli spogliatoi con i nerazzurri in vantaggio, acclamato dai propri tifosi.



Inizia la ripresa e la Ternana agguanta subito il pareggio con il pisano doc Gregorio Luperini , ma i tifosi nerazzurri non smettono di incitare i propri beniamini”Siam tifosi nerazzurri e mai nessun ci fermerà, ovunque il Pisa seguiremo e lo trascineremo in A. Ed al 54′ il Pisa ritorna in vantaggio con Canestrelli di testa che batte il portiere rossoverde e corre con tutta la squadra sotto il settore occupato dai tifosi pisani che esplodono di gioia. Ma la rete, purtroppo, viene annullata per fuorigioco.Ma il tifo nerazzurro non si spegne ed è tutto un garrire di bandiere nerazzurre al vento. “Eoeoh, e forza Pisa e facciun gol!”. Poi al 67 fa il suo ingresso in campo il mitico Tano Masucci ed è tutta una ovazione per lui”. Il Pisa mantiene un buon possesso palla e sfiora anche il terzo gol ed i tifosi continuano a cantare con ancora più convinzione. Ma finisce pari e patta, peccato perché il Pisa avrebbe meritato di più. Alla fine il saluto della squadra ai tifosi, che non smettono di cantare anche oltre il fischio finale . Ed ora la sosta per resettare ed il mercato di gennaio per intervenire.

