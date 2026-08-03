Segnaletica turistica e totem digitali, Ciavarrella: “Pisa sempre più moderna, accogliente e smart”

Written by Redazione• 11:51 am• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Angelo Ciavarrella, Consigliere Comunale di Pisa

Capogruppo Futuro Nazionale con Roberto Vannacci (FNV).

Grande apprezzamento per il completamento della nuova rete di segnaletica turistica interattiva e dei totem digitali in città viene espresso da Angelo Ciavarrella, presidente della commissione Urbanistica e componente della commissione Turismo del Comune di Pisa.

«La nostra amministrazione sta portando avanti un lavoro straordinario sul fronte della rigenerazione urbana – dichiara Ciavarrella –. Se da un lato stiamo riqualificando e restituendo dignità a intere aree strategiche e turistiche della città, dall’altro siamo consapevoli che la bellezza strutturale non basta se non viene accompagnata da servizi moderni».

Il consigliere evidenzia come gli interventi di riqualificazione siano affiancati dall’installazione di totem e cartelli di ultima generazione, pensati per accompagnare cittadini e visitatori alla scoperta di una Pisa diffusa, oltre il tradizionale circuito di piazza dei Miracoli.

Ciavarrella sottolinea inoltre il valore della collaborazione con l’Università di Pisa: «Grazie alle competenze del nostro Ateneo non abbiamo installato semplici cartelli, ma realizzato una vera infrastruttura digitale. Il sistema consente di raccogliere dati anonimi sui flussi turistici e mette a disposizione strumenti di orientamento inclusivi, come le videoguide in Lingua dei Segni Italiana e i contenuti dedicati alla vita universitaria».

«Desidero ringraziare gli uffici comunali, l’assessore Paolo Pesciatini e l’Università di Pisa per lo splendido lavoro di squadra – conclude Ciavarrella – che rende la nostra città sempre più moderna, accogliente e smart».

Last modified: Agosto 3, 2026