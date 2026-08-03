Pecciolese, conclusa la prima fase per la scelta del nuovo presidente: 36 candidature

Written by Redazione• 12:01 pm• Peccioli, Eventi/Spettacolo, Sport

PECCIOLI – Si è conclusa la prima fase del percorso di selezione del futuro presidente dell’Asd Pecciolese. La commissione composta dai rappresentanti dell’associazione sportiva e dell’Amministrazione comunale ha completato l’esame delle 36 candidature pervenute in seguito all’avviso pubblico promosso nelle scorse settimane.

Le domande sono arrivate non soltanto dalla Toscana, ma anche da altre regioni italiane, confermando l’interesse suscitato dall’iniziativa e la capacità della Pecciolese di attrarre figure con esperienze professionali e sportive qualificate.

Dopo aver esaminato i curricula e la documentazione presentata, la commissione ha individuato una rosa ristretta di candidati, che saranno convocati nel corso di agosto per i colloqui individuali. Sarà l’ultima fase del percorso che porterà alla scelta della persona chiamata a guidare la società.

«La qualità delle candidature ricevute è stata davvero elevata e rappresenta un motivo di soddisfazione – commenta il sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni –. Abbiamo riscontrato competenze, esperienze e progettualità molto interessanti, segno che la Pecciolese è considerata una realtà credibile e con prospettive di crescita».

«Il lavoro della commissione è stato approfondito e scrupoloso – prosegue Macelloni – e continuerà adesso con i colloqui, che ci consentiranno di conoscere ancora meglio i candidati selezionati e la loro visione per il futuro della società».

Nel frattempo proseguono regolarmente le attività sportive e organizzative della Pecciolese, grazie al lavoro della dirigenza attualmente in carica, con la quale collaborerà il nuovo presidente.

La programmazione della prossima stagione procede secondo il cronoprogramma stabilito. Tra poco più di due settimane la prima squadra inizierà il ritiro precampionato, mentre sono in corso le attività dedicate al settore giovanile, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità dell’offerta formativa e sportiva rivolta ai giovani atleti e alle loro famiglie.

Last modified: Agosto 3, 2026