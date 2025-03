Scuole chiuse sabato a Pisa. Continua l’allerta pioggia. Evacuate le famiglie residenti in Golena

Written by admin• 6:20 pm• Attualità, Pisa

PISA – Continua l’allerta per il maltempo a Pisa. Sabato le scuole rimarranno ancora chiuse a Pisa.



L’Arno ha superato il secondo livello di guardia, la piena è in corso e previsto in ulteriore aumento. il fiume si attesta a 4.7 metri.

Alle ore 16 è stato aperto lo Scolmatore a Pontedera alla presenza del Presidente della Regione Eugenio Giani

Il sistema di Protezione Civile è attivo e la situazione è monitorata ma molto complessa. Nella notte è attesa la piena dell’Arno

Nel frattempo sono state evacuate le case in golena d’Arno viste le caratteristiche della piena dell’Arno e l’estendersi dell’allerta meteo rossa fino a domani alle 14, è stata firmata e pubblicata l’ordinanza per evacuare le famiglie residenti nella golena del fiume. “La quasi totalità delle famiglie viene ospitata da parenti, mentre per una parte è stata organizzato uno spazio a cura delle associazioni di protezione civile”. Lo fa sapere il Sindaco di Cascina Michelangelo Betti attraverso la sua pagina Facebook..

Last modified: Marzo 14, 2025