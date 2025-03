Sabrina Trentin Style, prodotti di qualità e grande attenzione al cliente

Written by Antonio Tognoli• 5:54 pm• Redazionale aziende, San Giuliano Terme

PONTASSERCHIO (14 marzo 2025) – Dal 2007, prima a Pisa e Vecchiano e adesso a Pontasserchio, il salone Sabrina Trentin Style si sta sempre più affermando nel panorama provinciale dell’hairstyling.

di Matteo Della Bartola

Un’attività nata dalla visione della titolare Sabrina Trentin, che – dopo aver rilevato un salone a Pisa nel 1997 e successivamente aver lavorato in giro per l’Italia come tecnico tricologo – nel 2007 è tornata in Toscana aprendo due saloni a Pisa e Vecchiano, per poi stabilizzarsi nella fiorente Pontasserchio, cittadina in grande espansione a livello di attività commerciali.

La filosofia lavorativa di Sabrina si basa su due punti cardine. Il primo riguarda l’approccio alla clientela. “Il nostro obiettivo è quello di curare il cliente, rispettando i suoi capelli e consigliandogli la modalità di intervento più idonea” dice. Il secondo riguarda i prodotti utilizzati. “La mia esperienza come tricologa mi ha permesso di visitare tante realtà dell’hairstyling in giro per l’Italia e ho conosciuto ed imparato ad apprezzare la qualità dei prodotti” racconta. “Ai nostri clienti proponiamo sempre prodotti di grande qualità, evitando di proporre offerte insostenibili”.

Un modus operandi che – unito all’affabilità ed alla cordialità della titolare e dei suoi collaboratori – incontra molto successo, con tanti clienti di vecchia data e altri che vengono appositamente da fuori provincia per usufruire dei trattamenti di Sabrina e del suo staff.

Infine un cenno sulle novità stilistiche e non del mese di marzo. “Le aziende, in particolar modo quelle italiane, stanno investendo sempre di più nel migliorare la qualità dei prodotti ed in particolare si è investito molto sui prodotti per la colorazione tra le aziende specializzate” spiega. “A livello di look, invece, questo 2025 segna una sorta di revival, con chiari richiami agli anni ’90”.

Last modified: Marzo 14, 2025

Tag: pontasserchio