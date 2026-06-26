La nuova serie B prende forma a partire dalla panchina

Written by Redazione• 7:29 am• Pisa SC

PISA – La Serie B prende forma. Il 22 luglio prossimo sarà reso noto ad Ascoli il calendario 2026/27 della stagione. Ancora prima del calciomercato, sono le panchine a monopolizzare l’attenzione. Tra conferme, ritorni eccellenti e nuovi progetti tecnici, il campionato cadetto si prepara a vivere una stagione di altissimo livello, con allenatori esperti, giovani emergenti e campioni del passato pronti a scrivere una nuova pagina della loro carriera.

di Sandro Cacciamano

Una Serie B di altissimo livello. Mai come quest’anno la Serie B si presenta con un livello tecnico così elevato anche in panchina. Tra campioni del mondo, allenatori emergenti e tecnici di comprovata esperienza, il campionato si preannuncia estremamente equilibrato e spettacolare. Le società hanno investito prima di tutto sugli uomini chiamati a guidare i rispettivi progetti, nella consapevolezza che il successo passa innanzitutto dalle idee e dalla qualità del lavoro quotidiano. La corsa alla Serie A è già iniziata, e questa volta si giocherà anche… dalla panchina.

Di seguito il quadro completo delle panchine.

Sampdoria, la scommessa si chiama Bernardo Corradi La Sampdoria apre un nuovo ciclo affidandosi a Bernardo Corradi, ex commissario tecnico delle Nazionali giovanili e collaboratore di Massimiliano Allegri al Milan. Per l’ex attaccante si tratta della prima vera esperienza alla guida di un club professionistico, ma la società blucerchiata ha deciso di puntare sulle sue idee moderne e sulla capacità di lavorare con i giovani.

Il Südtirol riparte da Davide Possanzini, uno degli allenatori più apprezzati per il calcio propositivo mostrato nelle ultime stagioni. Dopo l’ottimo lavoro svolto a Mantova, firma un contratto fino al 2028 con l’obiettivo di consolidare il club nelle zone nobili della classifica.

Arezzo, fiducia totale a Bucchi. Dopo la promozione in Serie B, l’Arezzo sceglie la continuità confermando Cristian Bucchi fino al 2028. La società toscana punta sull’allenatore che ha riportato entusiasmo e risultati, affidandogli anche il delicato compito di mantenere la categoria.

Ascoli, Tomei guida il nuovo progetto. Francesco Tomei resta al timone dell’Ascoli dopo la promozione. Il rinnovo fino al 2029 testimonia la piena fiducia della società in un tecnico che ha saputo costruire una squadra organizzata e competitiva.

Avellino, esperienza mondiale con Alessandro Nesta. L’Avellino sceglie il prestigio e l’esperienza di Alessandro Nesta. Il campione del mondo 2006 vuole rilanciarsi definitivamente in panchina dopo le esperienze maturate negli ultimi anni e riportare il club campano ai vertici della Serie B.

Benevento, Floro Flores continua il percorso. Antonio Floro Flores, protagonista del ritorno dei sanniti in cadetteria, ottiene la conferma fino al 2028. L’ex attaccante ha conquistato società e tifosi grazie a un calcio intenso e coraggioso.

Carrarese, nuova era con Gabriele Cioffi. Dopo l’addio ad Antonio Calabro, la Carrarese sceglie Gabriele Cioffi. Un tecnico con esperienza anche in Serie A, chiamato a dare maggiore solidità e qualità a una squadra che punta a una salvezza tranquilla

Catanzaro, tocca a Marco Turati. Dopo il passaggio di Alberto Aquilani al Sassuolo, il Catanzaro affida la panchina a Marco Turati. Reduce dall’ottimo lavoro svolto a Siracusa, arriva con un contratto biennale e tanta voglia di confermarsi.

Cesena, Diamanti ad un passo. Il Cesena è vicino a chiudere con Alessandro Diamanti ex giocatore del Livorno e della Nazionale reduce dall’esperienza in Australia.. L’ex amaranto è considerato il profilo ideale per avviare un nuovo ciclo tecnico basato su organizzazione e intensità.

Cremonese, confermato Marco Giampaolo. Nonostante la retrocessione dalla Serie A, la Cremonese conferma Marco Giampaolo. La società crede nella sua idea di calcio e gli affida la missione di riportare immediatamente il club nella massima serie.

Empoli, futuro ancora da decidere. L’avventura di Fabio Caserta sembra ormai ai titoli di coda. Dopo una salvezza conquistata nelle battute finali della stagione, le parti sono orientate verso la separazione a meno di grosse sorprese. Nei giorni scorsi ha salutato anche il Ds Stefanelli.

Entella, avanti con Chiappella. L’Entella rinnova la fiducia ad Andrea Chiappella fino al 2028. L’obiettivo è dare continuità a un progetto che punta su organizzazione, giovani e identità.

Juve Stabia, panchina ancora vacante. Dopo l’addio di Ignazio Abate, il club campano è ancora alla ricerca del nuovo allenatore.

Mantova, Modesto convince tutti. Francesco Modesto ha conquistato la fiducia della società dopo essere subentrato nel corso della stagione. Per lui arriva un importante rinnovo triennale.

Modena, spazio a Galloppa. Il Modena punta su Daniele Galloppa. Dopo aver vestito la maglia gialloblù da calciatore, torna da allenatore con un contratto biennale e l’obiettivo di aprire un nuovo ciclo.

Padova, Calabro per continuare a crescere. Antonio Calabro riparte dal Padova. Il tecnico firma fino al 2028 e porta con sé esperienza, equilibrio tattico e grande capacità di valorizzare i giovani.

Palermo, fiducia a Filippo Inzaghi. Il Palermo conferma Filippo Inzaghi nonostante l’eliminazione ai playoff. Il club rosanero continua a credere nel progetto tecnico dell’ex bomber del Milan.

Pisa, la ricostruzione affidata a Paolo Bianco. Il Pisa Sporting Club ha scelto Paolo Bianco per aprire una nuova era dopo la retrocessione. Reducedalle esperienze con Frosinone e Monza, il tecnico pugliese è considerato un autentico specialista nella ricostruzione di gruppi reduci da stagioni difficili. Il contratto biennale, con opzione per il terzo anno, conferma la volontà della società di avviare un progetto a medio-lungo termine.

Verona, torna Marco Baroni. Marco Baroni torna sulla panchina del Verona dopo due anni. Un ritorno accolto con entusiasmo dalla società, che punta sulla sua esperienza e sulla capacità di valorizzare il gruppo.

Vicenza, avanti con Fabio Gallo. Dopo la promozione in Serie B, il Vicenza sceglie la continuità confermando Fabio Gallo fino al 2028. L’obiettivo è consolidarsi immediatamente nella categoria.

Last modified: Giugno 26, 2026