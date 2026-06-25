Takeda Pisa: approvata all’unanimità la mozione unitaria per la tutela dell’occupazione e del polo farmaceutico cittadino

Written by Redazione• 6:44 pm• Pisa, Politica

PISA – Il Consiglio Comunale di Pisa ha approvato una mozione unitaria, sottoscritta congiuntamente dalla maggioranza e dall’opposizione, avente come primi firmatari Giovanni Pasqualino, Capogruppo della Lega e Matteo Trapani, Capogruppo del Partito Democratico, finalizzata alla tutela dei livelli occupazionali presso lo stabilimento Takeda Manufacturing di Pisa e alla salvaguardia del ruolo strategico del polo farmaceutico pisano.

L’atto nasce in seguito alle notizie relative alla possibile cessazione del rapporto di lavoro per 67 lavoratori in somministrazione e rappresenta una presa di posizione forte e condivisa dell’intero Consiglio Comunale a difesa dell’occupazione, delle professionalità presenti nello stabilimento e del futuro di un comparto strategico per l’economia, la ricerca e lo sviluppo del territorio.

La mozione impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi tempestivamente nei confronti dell’azienda, della Regione Toscana, del Governo e delle organizzazioni sindacali per favorire l’apertura di un tavolo istituzionale volto a individuare tutte le soluzioni possibili per salvaguardare i posti di lavoro, garantire la continuità produttiva del sito e rafforzare il polo farmaceutico pisano.

“Con questa mozione il Consiglio Comunale dimostra che, quando sono in gioco il lavoro e il futuro delle famiglie, le appartenenze politiche passano in secondo piano. È un segnale di unità e responsabilità che vuole dare forza alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti e chiedere con determinazione all’azienda e alle istituzioni di mettere in campo ogni strumento utile per evitare la perdita di posti di lavoro“, dichiara Giovanni Pasqualino, Capogruppo della Lega.

“L’approvazione unanime di questa mozione rappresenta un messaggio chiaro, la città è compatta nella difesa del proprio tessuto produttivo e delle professionalità che lo rendono competitivo. Ora è fondamentale che il confronto tra azienda, sindacati e istituzioni produca soluzioni concrete, perché il futuro del sito Takeda riguarda non solo i lavoratori interessati, ma l’intero sistema economico e scientifico del nostro territorio“, afferma Matteo Trapani, Capogruppo del Partito Democratico.

Con questo voto unanime, il Consiglio Comunale di Pisa ribadisce il proprio impegno a tutela del lavoro, della dignità dei lavoratori, della continuità produttiva dello stabilimento Takeda e del ruolo strategico che il comparto farmaceutico riveste per lo sviluppo economico, produttivo e scientifico della città e dell’intera Toscana.

Last modified: Giugno 26, 2026