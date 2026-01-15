Alberto Gilardino: “I nuovi potranno darci una grossa mano. Nel girone di ritorno dobbiamo mettere in campo più spregiudicatezza”

Written by admin• 11:47 am• Pisa SC

PISA – Il tecnico del Pisa Alberto Gilardino ha parlato nell’immediata vigilia della sfida che vedrà opposti i nerazzurri all’Atalanta di mister Palladino venerdì 16 gennaio alle ore 20.45 alla Cetilar Arena.

SUI NUOVI ARRIVATI. “I nuovi arrivati da ieri si sono allenati i due nuovi acquisti ed entrambi stanno bene e desiderosi di mettersi a disposizione per la squadra, così che sarà mio compito valutare se e per quale minutaggio impiegarli domani sera contro l’Atalanta“.



SUGLI ASSENTI. “Per gli assenti sono gli stessi delle precedenti partite, e per Cuadrado non posso ancora sbilanciarmi circa il tempo di recupero“.

SUL MERCATO. “Apprezzo il lavoro che sta facendo la società sul mercato che a gennaio non è mai facile e per il quale ci confrontiamo quotidianamente“.



SULL’ATALANTA. “Domani incontriamo una squadra molto forte e costante nel mantenersi negli ultimi anni fra le prime del campionato e noi dovremo cercare di sfatare il tabù dell’Arena, anche se questo termine lo considero non rispettoso sia per le prestazioni che per l’apporto del pubblico, dovendo domani sera confermare quanto di buono fatto sabato a Udine, da dove dobbiamo ripartire con lo stesso spirito“.



SUL GIRONE DI RITORNO. “Per il girone di ritorno dobbiamo mettere in campo quella spregiudicatezza che in parte è mancata nell’andata e su questo una grossa mano potranno darci i nuovi acquisti, anche se non posso negare che molti giocatori siano cresciuti durante la prima parte di campionato“.

SU TRAMONI. “Tramoni ha delle qualità importanti, che deve confermare d’ora in avanti e lui lo sa benissimo e spero che la rete di Udine rappresenti un ulteriore stimolo per lui“.

SU TOURE E ANGORI. “Per quanto riguarda Toure a Udine non ha giocato dall’inizio solo per un problema alla caviglia per cui l’ho risparmiato ed il fatto che sembri ultimamente un po’ meno continuo dipende dal fatto che siamo abituati a pretendere sempre il massimo da lui, mentre uno dei ragazzi che sono cresciuti molto sottolineo Angori che sta dando moltissimo anche in fase di costruzione di gioco“.

SULLA DIFESA. “E’ vero che commettiamo qualche errore di troppo in fase difensiva come nel caso della prima rete di sabato ad Udine, che non possiamo permetterci di subire“.

SUL PORTIERE. “Per quanto concerne il portiere confermo che anche contro l’Atalanta giocherà Scuffet, che a Udine ha giocato una gara ordinata“

SU BOZHINOV. “Bozhinov è un difensore che predilige il lato sinistro della difesa, sul quale sto lavorando per fargli capire quali siano le difficoltà del campionato italiano“.

