Scuola, l’assessore Buscemi in visita al Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Pisa nella nuova sede di via San Zeno

PISA – Mercoledì 11 ottobre l’assessore alla Scuola e ai Servizi Educativi del Comune di Pisa, Riccardo Buscemi, ha incontrato le studentesse e gli studenti del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Pisa (CPIA 1 PISA), nella nuova sede di via San Zeno.



Il Dirigente scolastico Luca Pierini ha accolto e accompagnato l’assessore nelle varie classi della nuova sede associata e ha illustrato l’organizzazione dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e primo livello. Al termine dei percorsi gli studenti conseguono un attestato di conoscenza della lingua italiana – necessario per l’ottenimento del permesso di soggiorno – ma possono anche sostenere l’esame per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione – valido per l’ottenimento della cittadinanza italiana – e proseguire gli studi nelle altre scuole serali superiori in rete col CPIA.

“Porto il saluto del sindaco di Pisa Michele Conti e di tutta l’Amministrazione Comunale – ha dichiarato l’assessore Riccardo Buscemi –. In occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, come Comune abbiamo voluto essere presenti qui al CPIA, una scuola importante tanto quanto tutte le altre presenti nel territorio, che permette di imparare la lingua italiana e favorisce una reale inclusione nel tessuto sociale, culturale ed economico del nostro paese. Una scuola che ha dunque uno spiccato valore nelle politiche di integrazione, resa possibile grazie all’impegno degli operatori e di tutti gli studenti che in orario antimeridiano, pomeridiano e serale frequentano il CPIA. Spero che, durante la loro permanenza in città, gli studenti possano conoscere la ricchezza culturale e monumentale che offre Pisa. Prendo l’impegno di tornare a far visita agli studenti alla fine del corso di lingua italiana, per poter apprezzare i progressi degli studenti nell’apprendimento e poter conversare con loro”.

Il dirigente Pierini ha infine ringraziato l’assessore Buscemi per la visita e per il sostegno che il Comune vorrà dare all’istruzione degli adulti nel territorio.

