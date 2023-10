Disservizi Poste. Situazione in miglioramento. Le modalità per fare eventuali reclami

Scritto da admin• 3:22 pm• Vicopisano, Attualità, Tutti

VICOPISANO – “Dopo vari incontri con i dirigenti di Poste Italiane spiega il Sindaco Matteo Ferrucci – abbiamo registrato, come Amministrazione, oltre a piena disponibilità e sincera volontà di collaborazione, nell’interesse dei cittadini, un notevole calo dei disservizi”.

“Abbiamo chiesto alle persone di segnalarci i problemi che riscontravano, ci siamo messi e ci mettiamo a disposizione, come di recente è successo con una famiglia di Cucigliana per una questione particolarmente importante. E ringraziamo tutti e tutte per il senso civico dimostrato. Ringrazio anche Poste che, insieme a noi, ha continuato, e continua, a monitorare con molta attenzione il buon esito dei recapiti, rispondendo puntualmente a ogni nostra richiesta od osservazione”, conclude Ferrucci.

“A tale proposito Poste comunica, inoltre, che, risolti i problemi più urgenti e permanendo i controlli e il nostro continuo ascolto della cittadinanza – aggiunge il Sindaco – chi volesse fare un reclamo può accedere al sito www.poste.it o presentare il modulo cartaceo in qualsiasi ufficio postale, al fine di ricevere assistenza. In questo modo la struttura competente potrà fare le dovute verifiche, legate alla toponomastica del territorio, ai nomi delle strade nelle varie località e alla presenza di elementi che consentano ai portalettere di identificare correttamente i destinatari della corrispondenza.”

