Scuola: inaugurato a Pisa l’Hub per innovazione, ricerca e formazione regionale

Scritto da admin• 9:41 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Antonio Mazzeo, Presidente del Consiglio Regionale Toscana

“Sono entusiasta di essere qui a Pisa oggi per introdurre un nuovo approccio all’educazione. Stiamo inaugurando una vera e propria palestra dell’apprendimento, aperta agli studenti di questo istituto e non solo, ma a tutti gli studenti della Toscana. È essenziale innovare nell’ambito della formazione e nel modo di impartire istruzione. La scuola guarda al futuro e si impegna a creare le condizioni per insegnare agli studenti a essere cittadini del mondo in modo tangibile e innovativo. Si legge nella nota “Come Consiglio regionale, siamo fieri di aver finanziato questo progetto utilizzando i risparmi derivanti dai costi della politica. Queste due sfere sono strettamente connesse: possiamo ottimizzare l’uso delle risorse per fornire risposte concrete alle esigenze dei giovani, che rappresentano il nostro presente e il nostro futuro“, conclude Mazzeo.

